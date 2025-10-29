Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης και ένα τσιγάρο που περιείχε μίγμα καπνού και κάνναβης.

Ο 17χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

