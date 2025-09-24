Πάτρα 1828: Ημερίδα για την απελευθέρωση της πόλης από το Άγημα “Παναγιώτης Καρατζάς”

Μια σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης διοργανώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου στη Διακίδειο Σχολή Λαού, με κεντρικό θέμα την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Οθωμανούς και τη δημιουργία της νέας πόλης.

Πάτρα 1828: Ημερίδα για την απελευθέρωση της πόλης από το Άγημα “Παναγιώτης Καρατζάς” Φωτογραφία αρχείου
24 Σεπ. 2025 11:39
Pelop News

Το Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών «Παναγιώτης Καρατζάς» (ΑΜΚΕ) και η Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας Πατρών διοργανώνουν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, ημερίδα με θέμα: «Η απελευθέρωση της πόλης των Πατρών από τους Οθωμανούς το 1828 και η δημιουργία της νέας πόλης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Διακίδειο Σχολή Λαού (Κανάρη 58, Πάτρα), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Μελέτης Μελετόπουλος, αριστούχος διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γενεύης και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν επίσης καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Αγήματος Ιστορικής Αναβίωσης. Το συντονισμό θα έχει δημοσιογράφος του ομίλου Plus Media, ενώ την εκδήλωση θα προσφωνήσουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Φωκίων Ζαΐμης.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Πατρών. Χορηγοί επικοινωνίας είναι ο όμιλος Plus Media (Max FM, Dete.gr, Νεολόγος των Πατρών) και ο τηλεοπτικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών «ΛΥΧΝΟΣ».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση κειμηλίων του 1821, προσφορά του Σκοπευτικού Ομίλου Παραδοσιακών Όπλων Πάτρας και μελών του Αγήματος.

Πρόκειται για τη δεύτερη ημερίδα της ΑΜΚΕ στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της για την ανάδειξη ενός καθοριστικού ιστορικού γεγονότος για την Πάτρα, που θα κορυφωθεί με διήμερο εκδηλώσεων το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, ενταγμένο στα «Πρωτοκλήτεια».

Το Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών «Παναγιώτης Καρατζάς», που λειτουργεί από το 2018, είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αποστολή τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της παράδοσης της περιόδου του 1821. Με στολές εποχής και αυθεντικά κειμήλια, συμμετέχει αφιλοκερδώς σε εορτές, παρελάσεις και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Το όνομά του αποτελεί φόρο τιμής στον Πατρινό αγωνιστή και φυσικό ηγέτη της εξέγερσης της 23ης Μαρτίου 1821, Παναγιώτη Καρατζά.
