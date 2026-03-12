Πάτρα: 48ωρη απεργία στη ΔΥΠΑ – Προειδοποιήσεις για κατάρρευση υπηρεσιών λόγω υποστελέχωσης

12 Μαρ. 2026 15:07
Pelop News

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πραγματοποιώντας 48ωρη απεργία στις 12 και 13 Μαρτίου, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση στελέχωσης των υπηρεσιών του οργανισμού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, τον ερχόμενο Ιούνιο περίπου 900 συμβασιούχοι υπάλληλοι αναμένεται να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, θα επιδεινώσει σημαντικά την ήδη δύσκολη κατάσταση λειτουργίας των υπηρεσιών.

Όπως τονίζουν, οι δομές της ΔΥΠΑ λειτουργούν ήδη με περιορισμένο προσωπικό, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι αποχωρήσεις εργαζομένων ηλικίας 55 έως 67 ετών που είχαν ενταχθεί σε σχετικά προγράμματα απασχόλησης. Η συνδυασμένη αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι εάν δεν υπάρξει άμεσα λύση για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, το διοικητικό έργο του οργανισμού θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολο να υλοποιηθεί. Όπως σημειώνουν, η λειτουργία της ΔΥΠΑ συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς ο οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας, στην υποστήριξη των ανέργων και στη διαχείριση προγραμμάτων απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Πάτρα, όπου εργαζόμενοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον των υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνουν, εάν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του προσωπικού, οι επιπτώσεις θα είναι ορατές τόσο στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι στηρίζονται στις δομές της ΔΥΠΑ για ζητήματα που αφορούν την εργασία και την οικονομική τους δραστηριότητα.

