Πάτρα: 68χρονος νεκρός σπίτι του με κηλίδες αίματος!

17 Σεπ. 2025 21:54
Άνδρας 68 χρονών βρέθηκε νεκρός σήμερα (17/9/2025) στην οδό Αρέθα, στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του από φιλικό του πρόσωπο, που αμέσως ενημέρωσε Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Αίγιο: Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στην οδό Μητροπόλεως

Στη συνέχεια στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, που απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μάλιστα όταν έγινε αυτοψία βρέθηκαν κηλίδες αίματος, που –σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις– είναι πιθανό να οφείλονται σε πτώση του άτυχου άνδρα.

Πάντως από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Βέβαια όπως προβλέπεται τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας.
