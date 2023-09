Πάτρα: «Αχαϊκές Ημέρες Νευρολογίας» στις 15-16 Σεπτεμβρίου

Το Νευρολογικό Τμήμα του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας », υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Παθολογικών Ειδικοτήτων Νοτιό-Δυτικής Ελλάδας και σε συνεργασία με τα τμήματα Συντονισμού Γενικής Ιατρικής του ΓΝΠ και ΠΓΝΠ., διοργανώνει για μια ακόμα χρονιά διημερίδα με διεθνή συμμετοχή και θέμα: 2ες Αχαϊκές Ημέρες Νευρολογίας, στην Πάτρα στο My Way Hotel στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι «Aχαϊκές Ημέρες Νευρολογίας» διοργανώνονται για 2η φορά στην νέα τους μορφή και αποτελούν συνέχεια των πετυχημένων διημερίδων που διοργανώνει τα τελευταία εννέα έτη το Νευρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Στη φετινή δια ζώσης εκπαιδευτική-συνεδριακή διαδικασία θα παρουσιασθεί, αρχικά από συναδέλφους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η διαχείριση νευροψυχιατρικών νοσημάτων στην περιοχή μας. Μετέπειτα, θα αναφερθούμε σε θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί και σχετίζονται με τις νευρολογικές παθήσεις που απασχολούν πιο συχνά την ιατρική κοινότητα και υπάρχουν νέα δεδομένα να παρουσιασθούν και να συζητηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νέες θεραπευτικές επιλογές που πλέον υπάρχουν για τη βέλτιστη διαχείριση – αντιμετώπιση ασθενών με κεφαλαλγίες, πολλαπλή σκλήρυνση και νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Όπως και πέρσι, στη φετινή εκδήλωση έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχουν με εισηγήσεις έγκριτοι ομιλητές της αλλοδαπής που θα αναπτύξουν εξειδικευμένα θέματα για την ημικρανία (Th. Pravin; Consultant and Clinical Lead – Headache & Interventional Headache Neurology Services, Director of Headache Program, Narayana Health, Bangalore, India Founder & Chairman, World Headache Society Director) και τη νόσο Parkinson (S. Tamburin; Associate Professor, Neurology, University of Verona, Dept. of Neurosciences, Biomedicine & Movement Sciences).

Αισιοδοξούμε ότι οι «Aχαϊκές Ημέρες Νευρολογίας» θα συνεχίσουν να προσφέρουν για μια ακόμα χρονιά υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους παρόχους υγείας για την ορθή αντιμετώπιση των νευρολογικών παθήσεων. Η συμβολή και ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσει τιμή για εμάς και θα συμβάλει τα μέγιστα για την επιτυχία του συνεδρίου μας.