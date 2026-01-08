Πάτρα: Αυτοί εμπλέκονται στα «χοντρά» επεισόδια στο κέντρο της πόλης, έγιναν συλλήψεις

Η υπόθεση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον

Πάτρα: Αυτοί εμπλέκονται στα «χοντρά» επεισόδια στο κέντρο της πόλης, έγιναν συλλήψεις
08 Ιαν. 2026 21:52
08 Ιαν. 2026 21:52
Μεγάλη ήταν η ένταση και η βία χθες (7/1/2026) στο κέντρο της Πάτρας στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου. Τότε υπήρξε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών, η οποία ακολούθως εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία από 44χρονο Αλγερινό, η αρχή έγινε έπειτα από αντιπαράθεση ομάδας ατόμων, ανάμεσά τους και δύο υπήκοοι Αλβανίας. Γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι άνδρας 44 χρόνων. Όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα!

Ευτυχώς περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, αποχώρησε και πήγε στην Ασφάλεια Πατρών για να καταγγείλει το περιστατικό.

Μετά από έρευνα αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου Αλβανού, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του παθόντα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να τον χτύπησε με τα χέρια.

Πλέον ο συλληφθείς όπως προβλέπεται θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή σε μία υπόθεση που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

