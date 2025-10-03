Πάτρα: Αυτός είναι ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Στην Πάτρα είχαμε τροχαίο ατύχημα σήμερα (3/10/205) στη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Μακεδονίας, στο οποίο τραυματίστηκε αστυνομικός!

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων με τραυματισμό και μεγάλες ζημιές! ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα επιβατικό ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Μάλιστα από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος –όπως έγινε γνωστό– είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Πάντως τραυματισμός του ευτυχώς κρίθηκε ελαφρύς, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Πατρών, η οποία και έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβώσει τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

