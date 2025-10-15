Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής

Αύξηση ενδιαφέροντος, η οποία ξεπερνά το 20% σε σχέση με τον χειμώνα του 2024, παρουσιάζεται φέτος από τους πατρινούς καταναλωτές οι οποίοι από σήμερα θα μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Σημαντικό «όχημα» για την αύξηση ενδιαφέροντος παρουσιάζει η χαμηλή τιμή η οποία θα ξεκινήσει η πώληση ανά λίτρο, καθώς, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, αναμένεται να κυμαίνεται από 1.08 μέχρι 1.12 το λίτρο και είναι μια από τις χαμηλότερες των τελευταίων ετών.

Η «Π» μίλησε με δύο παράγοντες της αγοράς, τον πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπωλών Πάτρας Αλέξη Παπαγιαννόπουλο και τον Σωτήρη Παυλόπουλο, οι οποίοι διατηρούν πρατήρια υγρών καύσιμων.

Ο Αλεξης Παπαγιανόπουλος τόνισε: «Ακόμα και χθες που ήταν η τελευταία μέρα δεν γνωρίζουμε την τιμή πώλησης ανά λίτρο, όμως οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα είναι περίπου στο 1.10 το λίτρο. Η τιμή είναι από τις πιο χαμηλές των τελευταίων ετών και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος. Μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με πέρυσι, η αύξηση ξεπερνά το 20% και είναι λογικό γιατί πολλοί θέλουν να προμηθευτούν από τώρα πετρέλαιο, φοβούμενοι μήπως αργότερα ανεβεί η τιμή».

Την ίδια άποψη αναφέρει και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και ιδιόκτητης πρατηρίου Σωτήρης Παυλόπουλος, ο οποίος ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κινητικότητα, ο καταναλωτές ρωτούν για την τιμή και πολλοί έχουν κάνει ήδη παραγγελίες. Υπάρχει αύξηση σε σχέση με πέρυσι, όμως ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για ποσοστά».

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών ομάδων με χαμηλά εισοδήματα, θα συνεχιστεί και φέτος η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα αφορά όχι μόνο το πετρέλαιο, αλλά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει τα τέλη Νοεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο.

