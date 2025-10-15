Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής

«Οχημα» για την αύξηση ενδιαφέροντος παρουσιάζει η χαμηλή τιμή η οποία θα ξεκινήσει η πώληση ανά λίτρο, καθώς, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, αναμένεται να κυμαίνεται από 1.08 μέχρι 1.12 το λίτρο και είναι μια από τις χαμηλότερες των τελευταίων ετών.

Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής
15 Οκτ. 2025 20:00
Pelop News

Αύξηση ενδιαφέροντος, η οποία ξεπερνά το 20% σε σχέση με τον χειμώνα του 2024, παρουσιάζεται φέτος από τους πατρινούς καταναλωτές οι οποίοι από σήμερα θα μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Σημαντικό «όχημα» για την αύξηση ενδιαφέροντος παρουσιάζει η χαμηλή τιμή η οποία θα ξεκινήσει η πώληση ανά λίτρο, καθώς, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, αναμένεται να κυμαίνεται από 1.08 μέχρι 1.12 το λίτρο και είναι μια από τις χαμηλότερες των τελευταίων ετών.

Η «Π» μίλησε με δύο παράγοντες της αγοράς, τον πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπωλών Πάτρας Αλέξη Παπαγιαννόπουλο και τον Σωτήρη Παυλόπουλο, οι οποίοι διατηρούν πρατήρια υγρών καύσιμων.

Ο Αλεξης Παπαγιανόπουλος τόνισε: «Ακόμα και χθες που ήταν η τελευταία μέρα δεν γνωρίζουμε την τιμή πώλησης ανά λίτρο, όμως οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα είναι περίπου στο 1.10 το λίτρο. Η τιμή είναι από τις πιο χαμηλές των τελευταίων ετών και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος. Μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με πέρυσι, η αύξηση ξεπερνά το 20% και είναι λογικό γιατί πολλοί θέλουν να προμηθευτούν από τώρα πετρέλαιο, φοβούμενοι μήπως αργότερα ανεβεί η τιμή».

Την ίδια άποψη αναφέρει και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και ιδιόκτητης πρατηρίου Σωτήρης Παυλόπουλος, ο οποίος ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κινητικότητα, ο καταναλωτές ρωτούν για την τιμή και πολλοί έχουν κάνει ήδη παραγγελίες. Υπάρχει αύξηση σε σχέση με πέρυσι, όμως ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για ποσοστά».

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών ομάδων με χαμηλά εισοδήματα, θα συνεχιστεί και φέτος η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα αφορά όχι μόνο το πετρέλαιο, αλλά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει τα τέλη Νοεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ
20:15 Δεν συγχωνεύεται το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων με τον Υπουργό Υγείας
20:05 Θεσσαλονίκη: Ληστές μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ!
20:05 Τη Δευτέρα η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αφοδράριστη γραφή» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου
20:00 Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής
19:52 Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»
19:40 Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!
19:31 Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Τα αποτελέσματα στη Β’ Κατηγορία και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών
19:10 Στη Ρόδο το τρίχρονο κοριτσάκι ήταν αναποδογυρισμένο στην πισίνα πάνω από 10 λεπτά!
19:00 Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Μακρά παράδοση, πρωτοποριακή λειτουργία
18:51 Αθήνα: Επίθεση σοκ 40χρονου, που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, σε 43χρονη οδηγό
18:43 Παιδί 12 χρονών στον Βόλο απείλησε συμμαθητή του με σουγιά για να τον ληστέψει!
18:35 Ανατροπή βόμβα από Παναθηναϊκό, κλείνει «πακέτο» Παντελίδη, Τετέι!
18:25 Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο
18:15 Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ
18:11 Ο λόγος που δόθηκε αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη
18:08 Αιγιάλεια: Θέσπιση Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος» από το Δήμο
18:00 Σε κάθε πόλεμο ο νικητής βάζει τους όρους
17:49 Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ