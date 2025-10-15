Πάτρα: «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» τη Δευτέρα 20/10

«Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών- Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης», τη Δευτέρα 20/10/2025, στην Πάτρα.

15 Οκτ. 2025 10:42
Pelop News

Στο πλαίσιο της έκθεσης Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για το φεστιβάλ των πρωτοετών φοιτητών «Welcome to Up 2025», τη Δευτέρα 20/10/ 2025 και ώρα 19.00 στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι) θα πραγματοποιηθεί η τιμητική εκδήλωση «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών – Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης».

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, θα μιλήσουν οι:

-Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη (Λαογράφος, πρώην Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) με θέμα «Ο Δημήτρης Βούρτσης στην Πάτρα του Καρνάβαλου και του Καραγκιόζη. Παράδοση και Νεωτερικότητα»

-Διονύσης Καρατζάς (Ποιητής) με θέμα «Δημήτρης Βούρτσης – Ο Συλλέκτης της Φωτιάς»

-Σπύρος Βρεττός (Ποιητής, Συγγραφέας) με θέμα «Ο Καραγκιόζης της Πάτρας και η εικαστική αποτύπωσή του από τον Δημήτρη Βούρτση».

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών) και ο Ανδρέας Βούρτσης (Ιστορικός, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών)

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα παρουσιαστεί επίσης η ειδική συλλεκτική έκδοση «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» του Δημήτρη Βούρτση, που εξέδωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.

