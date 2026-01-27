Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών, ανακοινώνεται, ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αποκριάς 2026 (Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου, Καρναβάλι των μικρών 14 και 15 Φεβρουαρίου, τελευταίου τριημέρου Αποκριάς 20 έως 22 Φεβρουαρίου και Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρυαρίου), o Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής πώλησης των παρακάτω ειδών, να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του νέου Δημαρχείου (Παλαιό Αρσάκειο, Μαιζώνος 19) και να καταθέσουν αίτηση, από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου μέχρι και Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Χωροθέτηση θέσεων και αριθμός αδειών

Ο χώρος διεξαγωγής και ο αριθμός αδειών των εκδηλώσεων ορίζεται ως εξής:

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη είναι

Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση οινοπνευματωδών ποτών καθώς και προϊόντων ψησίματος.

Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΕΠΥ)

Διαδικασία χορήγησης αδειών

Για τη συμμετοχή στην κάθε εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται από το Δήμο Πατρέων.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της κάθε εμποροπανήγυρης. Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίνονται ως εξής:

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Για την υποβολή συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) Μαιζώνος 19( Παλαιό Αρσάκειο) ή να αποστείλει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: protodp@patras.gr:

• Αίτηση, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία και το site του Δήμου.

• Αντίγραφο αδείας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης.

• Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση γλυκισμάτων.

• Δημοτική Ενημερότητα

• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή Άδειας Διαμονής

• Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής

Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αίτησης/θέσης.

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας όπως ορίζεται.

Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

