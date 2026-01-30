Πάτρα: Ακόμα «λίμνη» η Ακτή Δυμαίων – Με εμπόδια η κυκλοφορία

Με εμπόδια συνεχίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, καθώς για αρκετά μέτρα ο δρόμος έχει μετατραπεί σε… λίμνη. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του νέου λιμένα, σε ένα σημείο όπου τα πλημμυρικά φαινόμενα επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια.

Μετά τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση, τα νερά δεν έχουν υποχωρήσει, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να σχηματίζονται ουρές οχημάτων, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.

Είναι γνωστό σε όλους τους Πατρινούς πως πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα και είναι ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες εικόνες μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση.

