Πάτρα-Ακτή Δυμαίων: Βρείτε άμεσα λύση
Νέα σύσκεψη για το πρόβλημα της Ακτής Δυμαίων, αλλά χωρίς απόφαση. Οι φορείς οφείλουν να συντονιστούν και να αναλάβουν δράση.
Η δυσκολία έχει να κάνει με την τεχνική πολυπλοκότητα που έχει δημιουργήσει δύο «πονοκεφάλους» στους πολίτες. Ο πρώτος είναι το θέμα της κυκλοφορίας σε έναν κομβικό οδικό άξονα, όπου με την πρώτη βροχή γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας και το δεύτερο ότι πλέον εγείρεται και ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς η έντονη βροχόπτωση βγάζει λύματα στην επιφάνεια και αυτό εγκυμονεί κινδύνους.
Πάτρα: Πλημμύρισε πάλι η Ακτή Δυμαίων, κίνδυνος για οδηγούς και σπίτια ΦΩΤΟ
Ειδικότερα, αυτοί που μένουν κοντά στην Ακτή Δυμαίων, κάθε φορά που υπάρχει έντονη βροχόπτωση είναι σε κατάσταση «συναγερμού» για να διαπιστώσουν αν θα πλημυρίσουν στα σπίτια τους ή αν θα βρουν και υγρά απόβλητα.
Με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη έγινε χθες σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου κλήθηκαν εκπρόσωποι του ΟΛΠΑ και του Δήμου, χωρίς όμως να παρευρεθεί κάποιος από τη δημοτική αρχή.
Στη σύσκεψη έγινε συζήτηση, αναλύθηκε η τεχνική δυσκολία -δεν αρκεί ένας απλός καθαρισμός της τάφρου-, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη απόφαση για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα, καθώς απαιτείται τεχνική μελέτη, όπου θα δείξει τον «δρόμο», ενώ συζητήθηκε και πρόταση για κατασκευή αντλιοστασίου χωρίς τίποτα σίγουρο.
Ο Φ. Ζαΐμης, τόνισε: «Το πρόβλημα αφορά τις αρμοδιότητες και του Οργανισμού Λιμένος και του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας. Δεν είναι ούτε μόνο θέμα της Περιφέρειας, ούτε θέμα ενός μόνο Φορέα ή Υπηρεσίας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: Είμαστε εδώ έχοντας υποχρέωση να συνεννοηθούμε και να δώσουμε λύσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση οριστικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες».
ΚΛΑΔΗΣ
Η «Π» μίλησε με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Διονύση Κλάδη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για το πρόβλημα.
Ο κ. Κλάδης, μιλώντας στην «Π» τόνισε: «Κληθήκαμε στη σύσκεψη, αλλά δεν πήγαμε, γιατί το πρόβλημα είναι ευθύνη του ΟΛΠΑ και της Περιφέρειας, οι οποίοι πρέπει να βρουν λύση. Εμείς, παρευρεθήκαμε στην πρώτη σύσκεψη, στην οποία αναφέραμε ότι θα συνδράμουμε, όπου μπορούμε για να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί το θέμα και να γίνουν αυτά που αποφασίστηκαν στην πρώτη σύσκεψη».
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Αναστασόπουλος, τόνισε: «Το λιμάνι είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια για να λύσει ένα πρόβλημα που δεν του αναλογεί, αλλά αναλογεί στην κοινωνία της Πάτρας, την οποία σέβεται απόλυτα».
ΝΕΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Πάντως, χθες νωρίς το πρωί έκλεισε ξανά ο δρόμος για πολλοστή φορά, λόγω πλημμύρας και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε προσωρινό αποκλεισμό της οδού. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας έγινε το μεσημέρι, όμως και πάλι υπήρχε μεγάλος όγκος νερού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία και τα ΙΧ να κάνουν… σλάλομ.
Εν κατακλείδι, ακόμα και η μελέτη να γίνει με διαδικασία fast track, θα χρειαστεί να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να υπάρξει σαφές αποτέλεσμα και κατανοεί κανείς ότι αν οι αρμόδιοι φορείς, -όποιοι είναι αυτοί που τελικά έχουν εμπλοκή- περιμένουν αυτό, τότε θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση. Τις επόμενες μέρες θα έρθουν στην πόλη μας χιλιάδες επισκέπτες για το Πατρινό Καρναβάλι και απέναντι από το σημείο υπάρχει χώρος εκδηλώσεων που φιλοξενεί δημοφιλή πάρτι. Σίγουρα η εικόνα δεν θα είναι καλή διαφήμιση για την Πάτρα.
