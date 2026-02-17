Πάτρα-Ακτή Δυμαίων: Βρείτε άμεσα λύση

Μία ακόμα σύσκεψη για το μεγάλο πρόβλημα με τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακτή Δυμαίων έγινε χθες, ωστόσο χωρίς να παρθεί κάποια απόφαση και το ζήτημα πλέον αναδεικνύεται σε εξίσωση για δυνατούς λύτες.