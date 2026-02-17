Πάτρα: Πλημμύρισε πάλι η Ακτή Δυμαίων, κίνδυνος για οδηγούς και σπίτια ΦΩΤΟ

Νέα σύσκεψη για την Ακτή Δυμαίων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

17 Φεβ. 2026 8:34
Pelop News

Δύσκολη η κατάσταση στην παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, όπου καταγράφηκαν εκ νέου πλημμυρικά φαινόμενα στο ρεύμα προς Πύργο.

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου

Η κατάσταση σύμφωνα με πληροφορίες επιδεινώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 17/02/2026  όταν περίπου στις 5πμ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία ότι τα νερά επεκτάθηκαν και στο ρεύμα προς Πάτρα,  στις κάθετες οδούς στα γύρω στενά και  απέκλεισε το σημείο.

Ανησυχία προκλήθηκε και τους κατοίκους που έβλεπαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα έξω από τα σπίτια τους.

Η κακοκαιρία εξπρές δείχνει τα «δόντια» της από τις βραδινές ώρες στην Αχαΐα και στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Αλλωστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η Δυτική Ελλάδα σε «κόκκινο» συναγερμό για την κακοκαιρία εξπρές, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σύσκεψη, για τον συντονισμό των τεχνικών ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων που αφορούν στις άμεσες παρεμβάσεις στην Ακτή Δυμαίων, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα 16/02/2026.

«Ενα πρόβλημα που δεν είναι απλό, που ξεκινά μέσα από την λιμενική ζώνη και περνά στα φρεάτια και τον δρόμο. Σε ό,τι μας αφορά, στην ΠΕ Αχαΐας, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να λύσουμε το πρόβλημα. Είμαι πεπεισμένος ότι θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση οριστικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

