Πάτρα: «All that jazz» την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Ωδείο «Μίκης Θεοδωράκης»

«All that jazz» είναι ο τίτλος της συναυλίας με την οποία στις 8.00 το βράδυ τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου συνεχίζεται από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» η ενότητα «Φθινόπωρο 2022».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου Αράτου 10 και αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά των εκδηλώσεων μέσα από τις οποίες στόχος είναι για δύο σχεδόν μήνες οι Δευτέρες στη Πάτρα να είναι «γεμάτες» μουσική.

Ο Γιάννης Μαυρίδης στο Βιολί και η Νίνα Μεταξά στο πιάνο θα ξεναγήσουν το κοινό στα «μονοπάτια» της jazz και όχι μόνο. Θα ακουστούν τα κομμάτια N. karjinsky – Jazz, G. Gerschwin – J. Heifetz – 3 Preludes, I. Frolov – Piece in Blues Style, W. Grosz – Jazzband, G. Gerschwin – J. Heifetz – Suite from “Porgy & Bess”, My Man’s Gone Now, Tempo di Blues, Bess, You Ιs My Woman Now, Summertime – A Woman is a Sometime Thing, It Ain’t Necessarily So

*Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες της ενότητας είναι δωρεάν.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-11-22

20.00 Συναυλία Μουσικής Δωματίου”

Βλ. Ιβάνοφ (βιολί), Ά. Σελαλμαζίδη(βιολί) ,

Σβ. Χμούροβα (βιόλα), Γ. Μπεσσόνοβ (τσέλο) V. Karapetyan (κοντραμπάσο), Γκουλνόρ Μποτίνη (πιάνο)

Ερμηνεύουν έργα Bach, Rossini, Chopin, Glinka.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28-11-22

20.00 «Φθινοπωρινές Σονάτες»

Γ. Μαυρίδης (βιολί), Σπ. Τσελέντης (πιάνο)

Ερμηνεύουν έργα “ Brahms, Ravel, Faure”

ΔΕΥΤΕΡΑ 5-12-22

20.00 «Συναυλία Μουσικής Δωματίου»

Μ. Σαφάροβα (βιολί), Γ. Τόκαρεβ (βιολί),

Ρ. Σμαγκούλοβ (βιόλα), Ν. Κομισσάροβ (τσέλο), V. Karapetyan (κοντραμπάσο),

Ερμηνεύουν έργα: L.V. Beethoven κουαρτέτο Opus18 n.4 , Dvorak : κουιντέτο με Κοντραμπάσο