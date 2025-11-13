Πάτρα – Ανάπλαση Ανω Πόλης: Ξεκινά η ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Γερμανού

Στην τελική φάση εισέρχεται το έργο ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της Ανω Πόλης Πατρών, ύστερα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια εργασιών, παρατάσεων και καθυστερήσεων. Οι παρεμβάσεις που απομένουν είναι πλέον περιορισμένες, με τον Δήμο και τον εργολάβο να συντονίζουν τις τελευταίες κινήσεις ώστε το έργο να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό και αισθητικά ολοκληρωμένο.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του αντιδημάρχου Εργων Παναγιώτη Μελά με τα στελέχη της αναδόχου εταιρείας, με αντικείμενο τη ρύθμιση των τελευταίων τεχνικών λεπτομερειών και τον ακριβή προγραμματισμό των υπολειπόμενων εργασιών. Κομβικό σημείο του σχεδίου ολοκλήρωσης αποτελεί η έναρξη των εργασιών στα πεζοδρόμια της οδού Γερμανού –ένα από τα τελευταία ανοιχτά μέτωπα του έργου.

Η Γερμανού, ως βασικός άξονας της Ανω Πόλης, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Σε πολλά σημεία τα πεζοδρόμια έχουν υποστεί καθιζήσεις ή καταστροφές, δημιουργώντας κινδύνους για πεζούς, ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Οι παρεμβάσεις που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες προβλέπουν πλήρη αντικατάσταση των επιστρώσεων με μπεζ κυβόλιθους –ίδιους με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα σημεία της ανάπλασης, ώστε να εξασφαλιστεί η αισθητική ενότητα του συνόλου.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, ξεκινώντας από την Πλατεία Αγίου Γεωργίου και καταλήγοντας στα Ταμπάχανα, χωρίς να επηρεάζεται άμεσα ο οδικός άξονας, αλλά με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας όπου απαιτείται. Ο στόχος του Δήμου είναι οι παρεμβάσεις αυτές να έχουν ολοκληρωθεί έως τις γιορτές, ή το αργότερο λίγο μετά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, εκκρεμεί η ολοκλήρωση των εργασιών στον χώρο της Δεξαμενής, όπου προβλέπεται η κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, λόγω της εγγύτητας με το Κάστρο. Επιπλέον, απομένει η τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, σήμανση) καθώς και φωτιστικών σωμάτων σε ορισμένα σημεία όπου δεν έχουν ακόμη εγκατασταθεί.

Παρά τις καθυστερήσεις και τις εύλογες διαμαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών, το έργο οδεύει προς ολοκλήρωση, μεταμορφώνοντας την Ανω Πόλη σε έναν χώρο πιο φιλικό, προσβάσιμο και ελκυστικό για κατοίκους και επισκέπτες, δίνοντας νέα πνοή στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

