Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα

Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται αισθητή πρόοδος, καθώς ήδη έπεσε άσφαλτος στο ξεκίνημα της οδού Κανάρη, στο σημείο που συναντά την πλατεία Πίνδου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του ποδηλατοδρόμου στο συγκεκριμένο τμήμα.

Πάτρα - Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη - Ποια τα επόμενα μέτωπα
09 Μαρ. 2026 16:04
Pelop News

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνουν οι εργασίες ανάπλασης στην Κάτω Πόλη της Πάτρας, με το έργο στον πεζόδρομο της οδού Κανάρη και την περιοχή γύρω από την πλατεία Πίνδου να πλησιάζει πλέον στην ολοκλήρωσή του, έπειτα από μήνες καθυστερήσεων και έντονης ταλαιπωρίας για επιχειρηματίες και πολίτες.

Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται αισθητή πρόοδος, καθώς ήδη έπεσε άσφαλτος στο ξεκίνημα της οδού Κανάρη, στο σημείο που συναντά την πλατεία Πίνδου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του ποδηλατοδρόμου στο συγκεκριμένο τμήμα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελικές παρεμβάσεις για την πεζοδρόμηση στο υπόλοιπο τμήμα της πλατείας Πίνδου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η περιοχή αναμένεται να αποδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία, δίνοντας τέλος σε μία περίοδο σημαντικών δυσκολιών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, από το οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες πολίτες.

Ωστόσο, η πορεία του έργου δεν υπήρξε χωρίς προβλήματα. Οι εργασίες για τη μετατροπή της Κανάρη σε έναν πιο φιλικό προς τους πεζούς δρόμο είχαν «κολλήσει» για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υπόγεια έργα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εύλογη δυσαρέσκεια. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εξέφρασαν επανειλημμένα την απορία τους για τις καθυστερήσεις, καθώς το έργο είχε αρχικά παρουσιαστεί ως μία σημαντική παρέμβαση αναβάθμισης του δημοσίου χώρου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Με την ολοκλήρωση του μετώπου της Κανάρη, αλλά και των εργασιών στα πεζοδρόμια και τον ποδηλατόδρομο της Αγίου Νικολάου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα τελευταία μεγάλα μέτωπα της ανάπλασης στην Κάτω Πόλη. Το πρώτο αφορά την πλατεία Ολγας, όπου η πρόοδος των εργασιών είναι πλέον εμφανής και εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι. Το δεύτερο αφορά την πεζοδρόμηση της οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου, από τον Ιερό Ναό Παντάνασσας έως την οδό Ερμού, όπου προβλέπεται επίσης η δημιουργία ποδηλατόδρομου.

Με τα συγκεκριμένα έργα να μπαίνουν στην τελική φάση, η δημοτική αρχή φιλοδοξεί να ολοκληρώσει το ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της Κάτω Πόλης, αλλάζοντας την εικόνα και τη λειτουργία ενός σημαντικού τμήματος του ιστορικού κέντρου της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:24 Δύο «τελικοί» παραμονής για τον ΝΟΠ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ