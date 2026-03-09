Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνουν οι εργασίες ανάπλασης στην Κάτω Πόλη της Πάτρας, με το έργο στον πεζόδρομο της οδού Κανάρη και την περιοχή γύρω από την πλατεία Πίνδου να πλησιάζει πλέον στην ολοκλήρωσή του, έπειτα από μήνες καθυστερήσεων και έντονης ταλαιπωρίας για επιχειρηματίες και πολίτες.

Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται αισθητή πρόοδος, καθώς ήδη έπεσε άσφαλτος στο ξεκίνημα της οδού Κανάρη, στο σημείο που συναντά την πλατεία Πίνδου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του ποδηλατοδρόμου στο συγκεκριμένο τμήμα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελικές παρεμβάσεις για την πεζοδρόμηση στο υπόλοιπο τμήμα της πλατείας Πίνδου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η περιοχή αναμένεται να αποδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία, δίνοντας τέλος σε μία περίοδο σημαντικών δυσκολιών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, από το οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες πολίτες.

Ωστόσο, η πορεία του έργου δεν υπήρξε χωρίς προβλήματα. Οι εργασίες για τη μετατροπή της Κανάρη σε έναν πιο φιλικό προς τους πεζούς δρόμο είχαν «κολλήσει» για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υπόγεια έργα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εύλογη δυσαρέσκεια. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εξέφρασαν επανειλημμένα την απορία τους για τις καθυστερήσεις, καθώς το έργο είχε αρχικά παρουσιαστεί ως μία σημαντική παρέμβαση αναβάθμισης του δημοσίου χώρου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Με την ολοκλήρωση του μετώπου της Κανάρη, αλλά και των εργασιών στα πεζοδρόμια και τον ποδηλατόδρομο της Αγίου Νικολάου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα τελευταία μεγάλα μέτωπα της ανάπλασης στην Κάτω Πόλη. Το πρώτο αφορά την πλατεία Ολγας, όπου η πρόοδος των εργασιών είναι πλέον εμφανής και εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι. Το δεύτερο αφορά την πεζοδρόμηση της οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου, από τον Ιερό Ναό Παντάνασσας έως την οδό Ερμού, όπου προβλέπεται επίσης η δημιουργία ποδηλατόδρομου.

Με τα συγκεκριμένα έργα να μπαίνουν στην τελική φάση, η δημοτική αρχή φιλοδοξεί να ολοκληρώσει το ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της Κάτω Πόλης, αλλάζοντας την εικόνα και τη λειτουργία ενός σημαντικού τμήματος του ιστορικού κέντρου της Πάτρας.

