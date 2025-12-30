Πάτρα – Ανάπλαση παραλιακής Ρίου: Σημαντική αλλαγή ως το καλοκαίρι – Τι δηλώνει ο Χ. Μπονάνος

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος δίνει στην «Π» το χρονοδιάγραμμα του μεγάλου έργου

30 Δεκ. 2025 17:24
Pelop News

Ορατή και ουσιαστική πρόοδος καταγράφεται στο μεγάλο έργο ανάπλασης και προστασίας της ακτής στην παραλιακή ζώνη του Ρίου, ένα από τα σημαντικότερα παρεμβατικά έργα που υλοποιεί αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Αχαΐα. Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ, η εργολαβία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα μιας περιοχής που τα προηγούμενα χρόνια είχε δοκιμαστεί έντονα από ακραία καιρικά φαινόμενα, διάβρωση και φθορές στο οδικό δίκτυο και το παραλιακό μέτωπο.

Το έργο εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς και, όπως επισημαίνει ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, πρόκειται για μια παρέμβαση με πολλαπλά οφέλη. «Οπως έχουμε πει, θα δώσει προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην περιοχή αλλά σε ολόκληρη την Αχαΐα. Παρακολουθούμε διαρκώς την πρόοδο του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση» τόνισε, μιλώντας στην «Π».

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούν οι τεχνικές δυσκολίες, καθώς σημαντικό τμήμα των εργασιών εκτελείται εντός της θάλασσας. Σύμφωνα με τον κ. Μπονάνο, περίπου τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τα λιμενικά έργα που προβλέπει η μελέτη, με καθοριστικό παράγοντα –όπως σημείωσε– τις καιρικές συνθήκες. «Με βάση τον σχεδιασμό, έως τον Μάιο θα έχει ολοκληρωθεί στην πλευρά του Ρίου το σκέλος που αφορά τους τσιμεντοπασσάλους και την οδοστρωσία, ενώ λίγο αργότερα ευελπιστούμε πως θα έχουν ολοκληρωθεί οι ίδιες εργασίες και στην πλευρά του Αγίου Βασιλείου» ανέφερε.

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου στις αρχές του 2027, εφόσον διατηρηθεί ο υφιστάμενος ρυθμός. Ωστόσο, υπάρχει ένα επιμέρους τμήμα –από τα τελευταία καταστήματα της οδού Ποσειδώνος στο Ρίο έως τη Γέφυρα– που ενδέχεται να εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. «Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον δρόμο αλλά και να αναβαθμίσουμε συνολικά την περιοχή. Εκτός απροόπτου, θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος», υπογράμμισε.

Οι εργασίες εκτείνονται σε όλη την παραλιακή του Ρίου, μήκους 4,3 χιλιομέτρων, καλύπτοντας την οδό Ποσειδώνος (από τη συμβολή με Συρογιάννη) και την οδό Ελευθερίας (έως τη συμβολή με Γ. Παπανδρέου), συνδέοντας το «Πόρτο Ρίο» με τα «Περιβολάκια». Τα έργα προστασίας και αναπλήρωσης της ακτής χωρίζονται σε δύο τμήματα, με την κατασκευή συνολικά 11 τεχνητών υφάλων.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις οδοποιίας που στοχεύουν στη συνύπαρξη πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων, με ασφάλεια και λειτουργικότητα. Η μελέτη, ενταγμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβάνει την κατασκευή πασσαλότοιχου σκυροδέματος με λιθορριπή, νέων οδοστρωμάτων και διάταξη τεχνητών υφάλων χαμηλής στέψης, με στόχο την αποτελεσματική προστασία της ακτογραμμής και τη συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Ρίου.

