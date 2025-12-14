Πάτρα – Ανάπλαση παραλιακού μετώπου: Το «οκ» Κυρανάκη και η χρηματοδότηση

Η Πάτρα τα τελευταία χρόνια αλλάζει σταδιακά φυσιογνωμία, ωστόσο το τελευταίο και πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ –η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου– παραμένει ακόμη σε αναμονή. Η κυβερνητική τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη δημιούργησε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς έδωσε το «πράσινο φως» στους μελετητές να προχωρήσουν στον σχεδιασμό τους, επιβεβαιώνοντας ότι τα βαριά τρένα θα διέρχονται υπογείως από τον Άγιο Διονύσιο έως και μετά το Νότιο Πάρκο, άρα μπορεί να προχωρήσει και η μελέτη ανάπλασης..

Ανεξάρτητα λοιπόν, από το πώς θα εξελιχθεί η διαπραγμάτευση κυβέρνησης-Δήμου για το θέμα της υπογειοποίησης, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με το συνολικό πλάνο της ανάπλασης, υπογραμμίζοντας ότι «οι επόμενες γενιές των Πατρινών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το απολαύσουν». Εκανε λόγο για αντικατάσταση της σημερινής γραμμής με αστική τροχιοδρομική υποδομή τύπου grass track, προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα, η οποία θα επιτρέψει οχήματα τύπου τραμ να κινούνται σε ένα περιβάλλον πάρκου και πρασίνου. Με αυτόν τον τρόπο, είπε, η πόλη δεν θα διχοτομηθεί ξανά από τη διέλευση βαρέων συρμών.

Ωστόσο, η αισιοδοξία περιορίζεται όταν εξετάζεται το οικονομικό σκέλος. Η μεγάλη παραλιακή ανάπλαση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει σε προϋπολογισμό ακόμα και τα 70 εκατ. ευρώ, την ώρα που η δεδομένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια φτάνει μόλις τα 12 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 4 εκατ. θα καλύψουν το κόστος της τελικής μελέτης, με αποτέλεσμα να μένουν ουσιαστικά μόνον οι πόροι για κάποιες πρώτες παρεμβάσεις. Το υπόλοιπο ποσό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, γι’ αυτό και η χρηματοδότηση του έργου βρίσκεται στην κορυφή των διεκδικήσεων της δημοτικής αρχής.

Η τελική μελέτη του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2026. Μέχρι τότε, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Δήμου και των αρχιτεκτονικών γραφείων που συμμετείχαν στον μεγάλο διαγωνισμό. Από τις αρχές του 2025 έχει ολοκληρωθεί η ενιαία αρχιτεκτονική πρόταση που καθορίζει τις βασικές χωρικές κατηγορίες και τις κατευθύνσεις του σχεδίου.

Κεντρικός στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ζώνης. Ο Δήμος δηλώνει αποφασισμένος να αποτρέψει την εκτεταμένη εμπορική αξιοποίηση, επιδιώκοντας έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου, ανοιχτό σε όλους.

Προτεραιότητα θα δοθεί στο κομμάτι Γούναρη – Αγίου Νικολάου (τα άλλα δύο τμήματα του έργου είναι από το νότιο πάρκο προς το νέο λιμάνι και από τη μαρίνα έως το έλος της Αγυιάς), το οποίο αποτελεί τη βασική δίοδο του ιστορικού κέντρου προς τη θάλασσα. Σημείο αναφοράς παραμένει ο μόλος της Αγίου Νικολάου, όπου η μελέτη προβλέπει αναβάθμιση, δημιουργία νέων χώρων, καθώς και κατεδάφιση παλιών, εγκαταλελειμμένων κτιρίων –όπως το πρώην κτίριο υπηρεσιών λιμένα. Στη θέση του θα δημιουργηθεί μια μεγάλη πλατεία, που θα σηματοδοτεί την είσοδο στη νέα παραλιακή ζώνη.

Στην ευρύτερη περιοχή σχεδιάζονται χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές, καθιστικά, καθώς και σημεία για πολιτιστικές δράσεις, σε συνέργεια με το νέο κινηματοθέατρο που προγραμματίζεται να ανεγερθεί. Από τον σχεδιασμό εξαιρούνται οι πεζογέφυρες προς τον κυματοθραύστη, καθώς κρίθηκε ότι δεν εξυπηρετούν λειτουργικά.

Τα τεύχη δημοπράτησης προβλέπεται να είναι έτοιμα τον Αύγουστο του 2026, με τις εργασίες να ξεκινούν –εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις– στις αρχές του 2027. Παρά τη θεσμική πρόοδο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης ώστε να μετατραπεί το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας σε έναν εμβληματικό, ανοιχτό δημόσιο χώρο που θα αλλάξει οριστικά την εικόνα της πόλης.

