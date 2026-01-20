Πάτρα: Αναβολή στο Εφετείο για την υπόθεση Τσίρκα – Ντάντη

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και χορήγησε αναβολή, γεγονός που οδηγεί σε νέα κλήση μαρτύρων και εμπλεκομένων, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο μια υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

20 Ιαν. 2026 12:00
Δεν ξεκίνησε χθες στα Δικαστήρια Πατρών, η επανεκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης του διπλού φονικού στην οδό Ανθείας, που είχε συγκλονίσει την Πάτρα το 2013. Η διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο ανεστάλη πριν καν ξεκινήσει, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Σάκης Κεχαγιόγλου, δήλωσε αδυναμία παράστασης. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και χορήγησε αναβολή, γεγονός που οδηγεί σε νέα κλήση μαρτύρων και εμπλεκομένων, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο μια υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

Η δίκη αφορά την έφεση που είχε ασκήσει η Εισαγγελία Εφετών και σχετίζεται αποκλειστικά με το σκέλος των ελαφρυντικών που είχαν αναγνωριστεί στους κατηγορούμενους κατά την πρωτόδικη κρίση. Στο εδώλιο βρίσκονται εκ νέου δύο Πατρινοί, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε πολυετείς καθείρξεις για τη δολοφονία του Πάνου Τσίρκα, ενώ στην ίδια υπόθεση είχε κριθεί και ο φόνος του Ντάντη. Η εισαγγελική έφεση δεν αμφισβητεί την ενοχή ούτε τις ποινές στο σύνολό τους, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αναγνώριση ελαφρυντικού για τον έναν εκ των δύο φόνων. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Εφετών είχε προσφύγει κατά της απόφασης μόνο ως προς το ελαφρυντικό που αποδόθηκε για τη δολοφονία Ντάντη, με το σκεπτικό ότι του αναγνωρίστηκε πρότερη ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος. Αντίθετα, δεν υπήρξε έφεση για το ελαφρυντικό που δόθηκε για τον φόνο του Πάνου Τσίρκα.

Κατά την πρωτόδικη διαδικασία, ο βασικός κατηγορούμενος είχε αποφύγει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο είχε δεχθεί ότι προηγήθηκε υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος του από τα θύματα. Το ελαφρυντικό αυτό αφορούσε τόσο τα δύο θύματα της οδού Ανθείας όσο και ακόμη ένα πρόσωπο, στοιχείο που είχε επηρεάσει καθοριστικά την τελική ποινική μεταχείριση. Μετά την έκδοση της απόφασης, η υπεράσπιση είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία της, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί και το ελαφρυντικό της τέλεσης της πράξης εν βρασμώ ψυχής. Από την άλλη πλευρά, ο τότε εισαγγελέας Εφετών είχε κρίνει ότι το δικαστήριο εσφαλμένα αναγνώρισε ελαφρυντικό και για τη δολοφονία Ντάντη και ότι αυτό θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον φόνο του Πάνου Τσίρκα.

Η νέα ημερομηνία εκδίκασης αναμένεται να οριστεί το επόμενο διάστημα, με την υπόθεση να επανέρχεται στο προσκήνιο και να συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

