Πάτρα: Αναζητείται από την Αστυνομία ο Δ. Αγγελόπουλος για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο

Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος, πρώην πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και πρώην γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου, όπου μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας είχαν συγκεντρωθεί για να επιβλέψουν την τήρηση της απεργίας και να εμποδίσουν την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης από συνεργεία.

Ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος βρέθηκε στο σημείο για να καλύψει τα γεγονότα, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από συνδικαλιστές. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προκλήθηκε ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρηγόπουλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ταυτοποιημένου συνδικαλιστή και άλλων αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση και απειλή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο συνδικαλιστής εξακολουθεί να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η ανακοίνωση της Ενωσης Συντακτών για το περιστατικό:

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ καταγγέλλει την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος την ώρα άσκησης της εργασίας του.

Ο συνάδελφος, όπως καταγγέλλει, ευρισκόμενος έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, αντελήφθη ότι επικρατούσε ένταση με ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του χώρου. Όταν αποπειράθηκε να φωτογραφίσει το περιστατικό, η ομάδα αυτή κινήθηκε εναντίον του προσπαθώντας να αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο, ενώ άλλοι τον προπηλάκισαν. Προσπάθησε να αμυνθεί, ζητώντας τους να σταματήσουν και παράλληλα καλούσε σε βοήθεια, χωρίς αποτέλεσμα.

Ωστόσο κατάφερε να απαθανατίσει μέρος της επίθεσης, βιντεοσκοπώντας από το κινητό του τηλέφωνο.

Μάρτυρες του περιστατικού ήταν διερχόμενοι και υπάλληλοι του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ, απαιτεί να εντοπιστούν από τις αρχές- στις οποίες προσέφυγε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος καταθέτοντας μήνυση- οι πρωταγωνιστές της επίθεσης και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Τονίζει δε προς κάθε κατεύθυνση ότι τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και άσκησης βίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από κανέναν και για κανέναν λόγο.

Η βία αποτελεί καταφυγή μόνον για όσους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει ελευθεροτυπία και εν τέλει Δημοκρατία.

