Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη έρχεται στο Πολύεδρο με τον Ανδρέα και τον Λουκά Αδαμόπουλο να υφαίνουν ένα αφιέρωμα στους δύο μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους.

Πάτρα: Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος τιμούν Θεοδωράκη – Χατζιδάκι στο Πολύεδρο
22 Σεπ. 2025 13:27
Συναυλία του Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου θα πραγματοποιηθεί στο Πολύεδρο την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Η εκδήλωση αποτελεί αφιέρωμα στους μουσογέννητους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή τους.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε επιλεγμένα τραγούδια από τρεις ιστορικές παραστάσεις – «Όμορφη Πόλη», «Οδός Ονείρων» και «Μαγική Πόλις» – τα οποία συναντούν σε μουσικό διάλογο θέματα από έργα μεγάλων συνθετών της κλασικής και σύγχρονης περιόδου, όπως Bach, Haydn, Beethoven, Grieg, Franck και Debussy.

Σε μια υπερβατική αντίληψη του χώρου και σε μια διασταλτική προσέγγιση του χρόνου, η συναυλία συνδέει δεκαέξι μουσικά «ζεύγη», παντρεύοντας δημιουργικά ένα κλασικό μουσικό θέμα του 18ου αιώνα με ένα ελληνικό τραγούδι του 20ού αιώνα.

Η ενορχήστρωση, την οποία υπογράφει ο Λουκάς Αδαμόπουλος, αποδίδεται από σολίστες τραγουδιστές με τη συνοδεία φωνητικού συνόλου σε διδασκαλία της Αλίκης Ζαφείρη. Συμμετέχουν οι ερμηνευτές: Μαρίνα Αγγελοπούλου, Ιωάννα Γκέλλη, Ευτυχία-Μαρία Κοντογεωργοπούλου, Φωτεινή Ξυπολιά, Φλωρεντία Τασιάνη, Λάμπης Κονόμης, Βασίλης Κωνσταντάρας και Σεραφείμ Μαργαρίτης.

Στο μπουζούκι ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, στο πιάνο και στο προηχογραφημένο υλικό ο Ανδρέας Αδαμόπουλος, ενώ αφηγητής θα δώσει τη δική του συμβολή στην παράσταση.

Η είσοδος είναι 12 ευρώ, ενώ κρατήσεις γίνονται στο τηλέφωνο 2610-277342.
