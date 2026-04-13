Πάτρα: «Ανεφάρμοστο» το σύστημα παραπεμπτικών μέσω προσωπικού γιατρού – Η «Πύλη» παραμένει ανολοκλήρωτη 4 χρόνια

Υπό το βάρος των αντιδράσεων για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού και την πρόσβαση σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, μόνο μέσω παραπεμπτικού του πρώτου, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης προχώρησε χθες σε διευκρίνιση καθησυχάζοντας τον ιατρικό κόσμο.

H υποχρεωτική «πύλη εισόδου» μέσω του προσωπικού γιατρού σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα ήρθε στο προσκήνιο μέσω πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θέτει ως βασική προϋπόθεση την έκδοση παραπεμπτικού για κλείσιμο ραντεβού.

Οπως ανέφερε σε μήνυμά του, ο υπουργός Υγείας, για την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη δήθεν εφαρμογή του παραπεμπτικού σε ειδικό γιατρό μέσω του προσωπικού γιατρού, «καμία τέτοια πρόθεση δεν έχουμε και καμία και τίποτε τέτοιο δεν θα γίνει. Σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα η πρόσβαση σε ειδικευμένο γιατρό θα είναι ακόμη ευκολότερη».

Πάντως παράγοντες του υπουργείου Υγείας απαντώντας στις αντιδράσεις των γιατρών, σημείωναν ότι το σύστημα αυτό είναι δοκιμασμένο σε άλλες χώρες και περιορίζει τις άσκοπες επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς, ομαλοποιεί τις ροές ασθενών, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως «χάρτης» πλοήγησης σε ένα σύστημα που μοιάζει συχνά δαιδαλώδες για τους ασθενείς. Οι ίδιοι πρόσθεταν ότι με την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπών τροποποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού. Διευκρίνιζαν δε πως οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όσα ραντεβού είναι αναγκαία, για χρονικό διάστημα ενός έτους με την έκδοση ενός μόνο παραπεμπτικού.

Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν παρεμβάσεις σχεδόν από το σύνολο των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Κι αυτές όπως εξηγεί η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου, απορρέουν «από το ανέφικτο εφαρμογής της απόφασης αυτής. Αυτή τη στιγμή μόνο το 50% των ελλήνων καλύπτεται από Προσωπικό Γιατρό. Επομένως οι ασθενείς θα περίμεναν πότε θα βρεθεί διαθέσιμος Προσωπικός Γιατρός για να πάνε, για παράδειγμα στον ΩΡΛ, εάν έχουν πρόβλημα με το αφτί τους; Ως χώρα έχουμε περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς. Εχουμε το προτέρημα της πρόσβασης στην εξειδίκευση».

Η δημοσίευση του υπουργού Υγείας δείχνει ότι το μήνυμα του ιατρικού κόσμου ελήφθη. «Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει αλλαγή σχεδιασμού διότι εκ των πραγμάτων είναι ανεφάρμοστος», τονίζει η κ. Μαστοράκου.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Και είναι ανεφάρμοστος διότι μέχρι σήμερα, τέσσερα χρονιά μετά την θεσμοθέτηση του Προσωπικού Γιατρού, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι συνολικά στην Αχαΐα ο αριθμός των Προσωπικών Γιατρών είναι μόλις 92. Από αυτούς οι 22 είναι ιδιώτες και οι άλλοι 70 είναι του ΕΣΥ, διευθυντές των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ που εντάχθηκαν στο σύστημα αναγκαστικά και οι οποίοι ήδη έχουν πολύ επιβαρυμένο πρόγραμμα φροντίδας ασθενών με τα τακτικά ιατρεία, επείγοντα και τις εφημερίες.

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι ιδιώτες γιατροί με βάση τη λίστα του υπουργείου Υγείας που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον θεσμό δεν ξεπερνούν τους 1.400. Αυτός είναι και ο λόγος που «επιστράτευσε» γιατρούς από το δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (γενικοί Γιατροί και Παθολόγοι), ώστε να προσφέρουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους στους χρήστες. Παρά την κίνησή του αυτή μέχρι σήμερα ο αριθμός των Προσωπικών Γιατρών, δεν έχει ξεπεράσει τους 2.800. Οπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του Προσωπικού Γιατρού, περίπου τέσσερις στους δέκα δικαιούχους δεν έχουν εγγραφεί έως και σήμερα σε προσωπικό γιατρό είτε από επιλογή είτε λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Αυτό σημαίνει ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας οφείλει να οργανώσει την πολυσυζητημένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ειδικότερα τι σκοπεύει να κάνει με τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, ο οποίος σήμερα είναι μη εφαρμόσιμος.

