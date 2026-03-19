Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε ταξί, που ήταν σε κίνηση και άρπαξαν σακ βουαγιάζ

Στην Πάτρα στη συνοικία Προσφυγικών έξι ανήλικοι ρομά επιτέθηκαν σε ταξί, το οποίο βρισκόταν σε κίνηση. Μάλιστα κατάφεραν εκμεταλλευόμενοι την επιβράδυνσή του, να ανοίξουν την πόρτα και να αρπάξουν ένα σακ βουαγιάζ.

Όμως ο οδηγός του ταξί ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, με συνέπεια να κινητοποιηθούν αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό των δραστών. Ήδη «σαρώνουν» τους γύρω δρόμους, από την πλατεία Ελευθερίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να εμπλέκονται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στη συγκεκριμένη συνοικία και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.

