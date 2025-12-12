Πάτρα: Ανήλικοι μεταξύ των ληστών με κατσαβίδι, «χτυπούσαν» σε πεζόδρομους

Δυο ανήλικοι 14 και 17 ετών, είναι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για ληστείες σε πεζόδρομους, στην Πάτρα.

Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου

Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/12/2025 ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, προσέγγισαν δυο άνδρες που κινούταν σε πεζόδρομο και με την άσκηση σωματικής βίας, απαιτώντας χρήματα τους προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ αφαίρεσαν από τον ένα θύμα με την χρήση κατσαβιδιού, 120 ευρώ, μια τραπεζική κάρτα και έγγραφα.

Στη συνέχεια, με την ίδια μεθοδολογία προσέγγισαν σε πεζόδρομο ένα ακόμα άνδρα και με την άσκηση σωματικής βίας και τη χρήση κατσαβιδιού, επιχείρησαν να το ληστέψουν, ωστόσο το θύμα κατάφερε να διαφύγει.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν στα σπίτια τους και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

