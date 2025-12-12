Πάτρα: Ανήλικοι μεταξύ των ληστών με κατσαβίδι, «χτυπούσαν» σε πεζόδρομους

Οι δράστες προσέγγιζαν πεζούς στο κέντρο της Πάτρας,  και απειλώντας τους με κατσαβίδι, τους λήστευαν.

Πάτρα: Ανήλικοι μεταξύ των ληστών με κατσαβίδι, «χτυπούσαν» σε πεζόδρομους
12 Δεκ. 2025 10:20
Pelop News

Δυο ανήλικοι 14 και 17 ετών, είναι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για ληστείες σε πεζόδρομους, στην Πάτρα.

Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου

Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/12/2025 ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, προσέγγισαν δυο άνδρες που κινούταν σε πεζόδρομο και με την άσκηση σωματικής βίας, απαιτώντας χρήματα τους προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ αφαίρεσαν από τον ένα θύμα με την χρήση κατσαβιδιού, 120 ευρώ, μια τραπεζική κάρτα και έγγραφα.

Στη συνέχεια, με την ίδια μεθοδολογία προσέγγισαν σε πεζόδρομο ένα ακόμα άνδρα και με την άσκηση σωματικής βίας και τη χρήση κατσαβιδιού, επιχείρησαν να το ληστέψουν, ωστόσο το θύμα κατάφερε να διαφύγει.

Οι δράστες  ταυτοποιήθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν στα σπίτια τους και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ