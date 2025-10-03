Πάτρα – Άνω Πόλη: Νέο ράβε-ψήλωνε για δίκτυα

Πάτρα - Άνω Πόλη: Νέο ράβε-ψήλωνε για δίκτυα
03 Οκτ. 2025 13:41
Pelop News

Στην Ανω Πόλη της Πάτρας δεν ξέρουν πώς να σχολιάσουν αυτά που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες. Ενώ πίστευαν ότι οι εργασίες ανάπλασης ολοκληρώνονται και θα σταματήσουν τα σκαψίματα στην περιοχή, η πραγματικότητα τους διέψευσε.

Τις προηγούμενες ημέρες είδαν συνεργεία εταιρείας που περνά οπτικές ίνες να ξηλώνει κυβόλιθους ώστε να περάσει τα καλώδια στο έδαφος. Προφανώς και στη συνέχεια θα επανατοποθετηθούν οι κυβόλιθοι αλλά για μία ακόμα φορά εμφανίζεται η κακή οργάνωση στην εκτέλεση παράλληλων εργασιών.

Γενικότερα πάντως σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες έχει επανέλθει η κανονικότητα στη γειτονιά και έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια που έβαζε η ανάπλαση στους μόνιμους κατοίκους «εξαφανίζοντας» θέσεις στάθμευσης και προκαλώντας οχλήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών.
