Πάτρα – Άνω Πόλη: «Σιντριβάνι» από τρύπιο αγωγό κάτω από το Κάστρο ΦΩΤΟ

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Άνω Πόλη της Πάτρας, κάτω από το Κάστρο, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών προέκυψε… «σιντριβάνι» από τον πεπιεσμένο αγωγό ύδρευσης. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούσαν παρεμβάσεις στην περιοχή φαίνεται πως προκάλεσαν άθελά τους διάτρηση στον αγωγό, με αποτέλεσμα το νερό να αναβλύσει με ένταση και ο χώρος να πλημμυρίσει μέσα σε λίγα λεπτά.

Το εντυπωσιακό –αλλά καθόλου επιθυμητό– θέαμα προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και στους περαστικούς, που είδαν μεγάλη ποσότητα νερού να κατακλύζει το σημείο, δημιουργώντας προβλήματα στη διέλευση και έντονη κινητοποίηση στο εργοτάξιο.

Άμεσα ενημερώθηκε η ΔΕΥΑΠ, συνεργεία της οποίας αναμένεται να επέμβουν για την αποκατάσταση της ζημιάς και τον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου. Οι εργασίες στην περιοχή θα συνεχιστούν μόλις αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και απομακρυνθούν οι υδάτινες ποσότητες.

Μέχρι τότε, συστήνεται προσοχή στην κυκλοφορία γύρω από το σημείο, καθώς η περιοχή παραμένει ολισθηρή και με αυξημένη κίνηση συνεργείων.

