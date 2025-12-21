Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, μέχρι τι ώρα – Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο

Κυριακή με ανοιχτή αγορά ενόψει Χριστουγέννων

Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, μέχρι τι ώρα - Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο
21 Δεκ. 2025 9:21
Pelop News

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η αγορά στην Πάτρα, καθώς τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου ενόψει των Χριστουγέννων.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το λιανεμπόριο στη διάρκεια της χρονιάς, οι έμποροι προσδοκούν ότι η εορταστική περίοδος θα συμβάλει στη βελτίωση του συνολικού τζίρου, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεμονωμένα καταστήματα. Στόχος του εμπορικού κόσμου είναι η φετινή χριστουγεννιάτικη αγορά να κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με την περσινή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου, σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών στρέφεται φέτος στην αγορά ενδυμάτων και υποδημάτων, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για παιχνίδια, είδη τεχνολογίας και προϊόντα για το σπίτι, τα οποία προορίζονται κυρίως για χριστουγεννιάτικα δώρα.

Καταλυτική αναμένεται να είναι και η επίδραση του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο παραδοσιακά ενισχύει την κατανάλωση τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Πάτρα: Το εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Σύμφωνα με τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, το εορταστικό ωράριο για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2025-2026 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

  • Δευτέρα 22/12: 10:00 – 21:00

  • Τρίτη 23/12: 10:00 – 21:00

  • Τετάρτη 24/12: 10:00 – 20:00

  • Πέμπτη 25/12: Αργία

  • Παρασκευή 26/12: Αργία

  • Σάββατο 27/12: 09:00 – 16:00

  • Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

  • Δευτέρα 29/12: 10:00 – 21:00

  • Τρίτη 30/12: 10:00 – 21:00

  • Τετάρτη 31/12: 10:00 – 20:00

  • Πέμπτη 1/1/2026: Αργία

  • Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

  • Τρίτη 6/1/2026: Αργία

