Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι έφτασε στην πόλη, πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου

Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας έφτασε στην πόλη το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι.

Στόχος η ενίσχυση του εορταστικού κλίματος και χαρακτηριστικά σε σχετικό ενημερωτικό του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στην Πάτρα έφτασε το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι, στο πλαίσιο των φετινών εορταστικών δράσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, με στόχο την ενίσχυση του εορταστικού κλίματος στο κέντρο της πόλης και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι αποτελεί μια ανοιχτή δράση για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας ζωντάνια στην εμπορική καρδιά της Πάτρας και προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συνδυάσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους με μια ευχάριστη βόλτα στο κέντρο της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών σας προσκαλεί σε επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, στον χώρο κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου, στο επάνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών καλεί τους Πατρινούς να στηρίξουν την τοπική αγορά και να συμμετάσχουν στις εορταστικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης».

