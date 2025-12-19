Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι έφτασε στην πόλη, πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου

Στόχος η ενίσχυση του εορταστικού κλίματος

Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι έφτασε στην πόλη, πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου
19 Δεκ. 2025 18:17
Pelop News

Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας έφτασε στην πόλη το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι.

Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού

Στόχος η ενίσχυση του εορταστικού κλίματος και χαρακτηριστικά σε σχετικό ενημερωτικό του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στην Πάτρα έφτασε το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι, στο πλαίσιο των φετινών εορταστικών δράσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, με στόχο την ενίσχυση του εορταστικού κλίματος στο κέντρο της πόλης και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι αποτελεί μια ανοιχτή δράση για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας ζωντάνια στην εμπορική καρδιά της Πάτρας και προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συνδυάσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους με μια ευχάριστη βόλτα στο κέντρο της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών σας προσκαλεί σε επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, στον χώρο κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου, στο επάνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών καλεί τους Πατρινούς να στηρίξουν την τοπική αγορά και να συμμετάσχουν στις εορταστικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:01 Ο Τραμπ δεν αποκλείει πόλεμο στη Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω»
21:50 Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 30 εκατ. ευρώ!
21:42 Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναγκάσουν Ρωσία και Ουκρανία σε ειρήνη
21:32 Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει σε κρυπτονομίσματα 8 εκατομμύρια ευρώ
21:21 Μακάβριο περιστατικό, καταγγελία ότι επιβίβασαν νεκρή 89χρονη σε αεροπλάνο!
21:11 ΑΣΕΠ: Δείτε εάν είστε «μέσα», τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία
21:01 Γαλλία: Έκκληση στους αγρότες για Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία
20:50 Η απόφαση του Μπαρτζώκα για τον Μόρις, η 12άδα για Βιλερμπάν
20:41 Ο απίθανος λόγος που η Κίνα επιβάλλει ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά
20:31 Πάτρα: Νταλίκα στρίμωξε και στραπατσάρισε βανάκι!
20:21 «Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε
20:10 Πανελλήνιο πυγμαχίας: Τα πρώτα μετάλλια για τους Πατρινούς
20:00 Αγρότες: Αποφασισμένοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, δεν κάνουν πίσω, μπλόκα παντού! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:50 Νέα αλλαγή του καιρού, έρχονται αύριο (20/12/2025) βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
19:40 Αιγαίο: Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16
19:30 Ανετη νίκη για τον Προμηθέα 2014 στη Λαμία
19:21 Πούτιν: Εξαπέλυσε ευθεία απειλή για πόλεμο στην Ευρώπη! BINTEO
19:10 Τρομερό τροχαίο, ασθενοφόρο προσέκρουσε σε σφοδρότητα σε κλούβα της Αστυνομίας, ΦΩΤΟ
19:00 Η ανηθικότητα επεκτείνεται διαρκώς
18:51 Καρεμπέ: Αντιπρόεδρος και μέτοχος σε ομάδα Δ΄ Κατηγορίας της Ιταλίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ