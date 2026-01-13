Πάτρα: Ανοίγει νέο κατάστημα εστίασης στο κέντρο

Ιδιόκτητες  του καταστήματος είναι γνωστοί πατρινοί επιχειρηματίες που έχουν εμπειρία από την εστίαση

13 Ιαν. 2026 12:41
Pelop News

Θέμα λίγων ημερών είμαι να ανοίξει και στην Πάτρα κατάστημα παγωτού «gelissimo»  που έρχεται  στην πόλη μας και αναμένεται να προσφέρει μια ακόμα επιλογή για τους φίλους του είδους.

Η αλυσίδα καταστημάτων έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη και έχει ανοίξει υποκαταστήματα στην Αθήνα με μεγάλη  επιτυχία, αφού έχει παγωτά με «λάβα», κάτι που έχει προκαλέσει χαμό σε όσες περιοχές και αν άνοιξε.

Ο χώρος που θα ανοίξει το κατάστημα έχει βρεθεί, είναι στην οδό Γεροκωστοπούλου, ανάμεσα στις οδούς Κανακάρη και Καραϊσκάκη και οι εργασίες  είναι στην τελική ευθεία, ενώ ιδιόκτητες είναι γνωστοί πατρινοί επιχειρηματίες.

