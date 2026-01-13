Πάτρα: Ανοίγει νέο κατάστημα εστίασης στο κέντρο

Θέμα λίγων ημερών είμαι να ανοίξει και στην Πάτρα κατάστημα παγωτού «gelissimo» που έρχεται στην πόλη μας και αναμένεται να προσφέρει μια ακόμα επιλογή για τους φίλους του είδους.

Η αλυσίδα καταστημάτων έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη και έχει ανοίξει υποκαταστήματα στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία, αφού έχει παγωτά με «λάβα», κάτι που έχει προκαλέσει χαμό σε όσες περιοχές και αν άνοιξε.

Ο χώρος που θα ανοίξει το κατάστημα έχει βρεθεί, είναι στην οδό Γεροκωστοπούλου, ανάμεσα στις οδούς Κανακάρη και Καραϊσκάκη και οι εργασίες είναι στην τελική ευθεία, ενώ ιδιόκτητες είναι γνωστοί πατρινοί επιχειρηματίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



