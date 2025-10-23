Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη – Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ

Μια τρύπα που άνοιξε το πρωί της Πέμπτης στο οδόστρωμα της Κανακάρη, λίγο πριν από τη Γεροκωστοπούλου, έφερε και πάλι στην επιφάνεια την ευρηματικότητα «α λα Πατρέα». Μέχρι να φτάσει ο Δήμος, η αστυνομία επιστράτευσε καρέκλες και κορδέλες για να κρατήσει τους οδηγούς σε απόσταση.

Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη - Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ
23 Οκτ. 2025 11:44
Pelop News

Το πρωί της Πέμπτης, η οδός Κανακάρη απέκτησε… νέο αξιοθέατο: μια τρύπα στη μέση του δρόμου, λίγα μέτρα πριν από τη Γεροκωστοπούλου.

Η καθίζηση, μικρή αλλά επικίνδυνη, έκανε τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα και τους περαστικούς να κοντοστέκονται,  όχι από περιέργεια, αλλά από φόβο μήπως ανοίξει κι άλλο.

«Βρήκαμε πετρέλαιο, βρήκαμε πετρέλαιο!» ήταν η περιπαικτική αντίδραση πατρινών, λίγα λεπτά μετά τον σχηματισμό του μικρού κρατήρα στην οδό Κανακάρη.

Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη - Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη - Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ

Μέχρι να φτάσουν τα συνεργεία, η αστυνομία απέκλεισε το σημείο με τον πιο “πατρινό” τρόπο: κορδέλες, μηχανές της ΔΙΑΣ και… καρέκλες δανεικές από τα γύρω καφέ.

Η εικόνα, με τα καθίσματα να σχηματίζουν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα, έγινε το απόλυτο θέμα συζήτησης στο κέντρο, γιατί στην Πάτρα, ακόμη κι ένα πρόβλημα στη μέση του δρόμου, αντιμετωπίζεται με φαντασία.

Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη - Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη - Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:28 Το 5ο Koumaria Trail Series έρχεται 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του 2026!
14:27 Απάτη… στον λάθος άνθρωπο: Επιτήδειοι προσπάθησαν να «ξεγελάσουν» αστυνομικό στο Καρπενήσι και συνελήφθησαν
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ