Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη – Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ

Το πρωί της Πέμπτης, η οδός Κανακάρη απέκτησε… νέο αξιοθέατο: μια τρύπα στη μέση του δρόμου, λίγα μέτρα πριν από τη Γεροκωστοπούλου.

Η καθίζηση, μικρή αλλά επικίνδυνη, έκανε τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα και τους περαστικούς να κοντοστέκονται, όχι από περιέργεια, αλλά από φόβο μήπως ανοίξει κι άλλο.

«Βρήκαμε πετρέλαιο, βρήκαμε πετρέλαιο!» ήταν η περιπαικτική αντίδραση πατρινών, λίγα λεπτά μετά τον σχηματισμό του μικρού κρατήρα στην οδό Κανακάρη.

Μέχρι να φτάσουν τα συνεργεία, η αστυνομία απέκλεισε το σημείο με τον πιο “πατρινό” τρόπο: κορδέλες, μηχανές της ΔΙΑΣ και… καρέκλες δανεικές από τα γύρω καφέ.

Η εικόνα, με τα καθίσματα να σχηματίζουν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα, έγινε το απόλυτο θέμα συζήτησης στο κέντρο, γιατί στην Πάτρα, ακόμη κι ένα πρόβλημα στη μέση του δρόμου, αντιμετωπίζεται με φαντασία.

