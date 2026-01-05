Πάτρα: «Ανθρωποκτονία και συμπλοκή»! Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή για τον θάνατο Μπασιλάρη

Η αστυνομία φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συνολικά 9 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση

05 Ιαν. 2026 20:11
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συνολικά 9 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας. Θυμίζουμε ότι ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από  άγριο ξυλοδαρμό.

Πάτρα-Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στον έναν ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος

Στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Μάλιστα εκτιμάται ότι μέχρι αύριο (6/1/2026) θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ/ΜΠΕ, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να παρουσιαστούν μαζί με τους συνηγόρους στην αστυνομία.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί τη Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. Άλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

