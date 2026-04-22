Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση

Την έντονη αντίθεσή του στις αλλαγές που προωθούνται στη διαδικασία εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών στον e-ΕΦΚΑ εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, καταγγέλλοντας ότι η κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο εργαζόμενους και συνταξιούχους. Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24 Απριλίου στην Πάτρα.

22 Απρ. 2026 13:19
Pelop News

Σκληρή αντίδραση εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απέναντι στο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ και τη δημιουργία ενός κεντρικού φορέα για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Σε ανακοίνωσή του, το ΕΚΠ κάνει λόγο για μια αρνητική εξέλιξη που, όπως υποστηρίζει, δεν διευκολύνει τους ασφαλισμένους, αλλά αντίθετα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία από τις πραγματικές ανάγκες εργαζομένων και συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Εργατικού Κέντρου, η συγκεκριμένη παρέμβαση ουσιαστικά αδειάζει από περιεχόμενο το δικαίωμα του ασφαλισμένου να αμφισβητήσει μια διοικητική πράξη που θεωρεί λανθασμένη και να ζητήσει τη διόρθωσή της πριν αναγκαστεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Όπως επισημαίνεται, η ενδικοφανής προσφυγή λειτουργούσε ως ένα απαραίτητο ενδιάμεσο στάδιο για την αναζήτηση λύσης χωρίς την οικονομική και χρονική επιβάρυνση μιας δικαστικής διαμάχης.

Διαβάστε επίσης: Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο

«Απρόσωπη» διαδικασία και μεγαλύτερη ταλαιπωρία

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας εκτιμά ότι η μεταφορά της εξέτασης των προσφυγών σε ένα ενιαίο κεντρικό όργανο θα οδηγήσει σε πιο απρόσωπη και τυπολατρική αντιμετώπιση των υποθέσεων, σε βάρος της ουσίας. Υποστηρίζει ότι έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων, ενώ παράλληλα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η δυνατότητα των ασφαλισμένων να βρουν έγκαιρη δικαίωση σε περιπτώσεις εσφαλμένων πράξεων της διοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρακτική πλευρά της αλλαγής. Το ΕΚΠ τονίζει ότι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα επιβαρύνονται με επιπλέον μετακινήσεις, καθώς το ενιαίο όργανο εξέτασης θα εδρεύει στην Αθήνα. Κατά την ίδια ανακοίνωση, η πρόβλεψη για συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης δεν θεωρείται επαρκής λύση, με το Εργατικό Κέντρο να υποστηρίζει ότι στην πράξη δεν απαντά στις δυσκολίες που θα προκύψουν.

«Οδηγεί περισσότερους στα δικαστήρια»

Ένα ακόμη βασικό επιχείρημα της ανακοίνωσης είναι ότι η αλλαγή αυτή ενδέχεται να ωθήσει περισσότερους ασφαλισμένους σε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς θα περιορίζονται οι δυνατότητες αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών σε διοικητικό επίπεδο. Όπως σημειώνεται, αυτό συνεπάγεται νέα οικονομική επιβάρυνση για μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν εύκολα σε μια τέτοια διαδικασία.

Το Εργατικό Κέντρο δεν περιορίζεται μόνο στην απόρριψη της ρύθμισης, αλλά προβάλλει και την ανάγκη ενίσχυσης των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών. Ζητά να υπάρξει αναβάθμιση του θεσμού, με στελέχωση και λειτουργική ενίσχυση των επιτροπών, καθώς και με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια στον τρόπο συγκρότησής τους.

Κάλεσμα για κινητοποίηση στην Πάτρα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα σωματεία-μέλη του και τους εργαζόμενους να εκφράσουν έμπρακτα την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθούνται. Για τον λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 10:30 το πρωί, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αχαΐας του e-ΕΦΚΑ, στην οδό Πανεπιστημίου 254, πίσω από την Intracom.

Το μήνυμα που στέλνει το Εργατικό Κέντρο είναι σαφές: οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές δεν πρέπει να καταργηθούν, αλλά να ενισχυθούν, ώστε οι ασφαλισμένοι να συνεχίσουν να έχουν μια πιο άμεση, ουσιαστική και προσιτή δυνατότητα προσφυγής απέναντι σε διοικητικές πράξεις που θεωρούν άδικες ή λανθασμένες.

