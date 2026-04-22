Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο

Συνεχίζονται οι συντονισμένες κινήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της φετινής θερινής περιόδου, η οποία επί της ουσίας ξεκινά την 1η Μαΐου, με την έναρξη των πτήσεων από το αεροδρόμιο του Αράξου, όπου έχει προγραμματιστεί η τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφέρεια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο όλο το προηγούμενο διάστημα έχει τρέξει τις σχετικές διαδικασίες, για να λειτουργήσουν φέτος ειδικά περίπτερα υποδοχής στους τουρίστες που θα βρεθούν στη Δυτική Ελλάδα.

Τα περίπτερα υποδοχής θα λειτουργήσουν από τις αρχές Μαΐου έως και τον Οκτώβριο, στις βασικές πύλες εισόδου των επισκεπτών, με στόχο να υπάρχει άμεσο καλωσόρισμα και οι πρώτες εντυπώσεις να είναι θετικές. Η πρώτη εικόνα, άλλωστε, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική εμπειρία κάθε ταξιδιώτη.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν στο αεροδρόμιο του Αράξου, στο αεροδρόμιο του Ακτίου, όπου επίσης αναμένεται αυξημένη φέτος επιβατική κίνηση, στο λιμάνι της Πάτρας, αλλά και στο λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες λόγω της κρουαζιέρας.

Στο αεροδρόμιο του Ακτίου θα λειτουργήσει χώρος προβολής των σημαντικότερων αξιοθέατων της Δυτικής Ελλάδας, ενώ στα υπόλοιπα σημεία θα υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τις διαθέσιμες επιλογές διαμονής, μετακίνησης και ψυχαγωγίας.

Ηδη έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα υπογράψει συμβάσεις εξάμηνης διάρκειας. Στα περίπτερα αναμένεται να υπάρχει πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τα πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και για τον σημαντικό αρχαιολογικό της πλούτο, με αιχμή την Αρχαία Ολυμπία, η οποία είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κεντρικό σύνθημα της δράσης θα είναι το «Olympia Land».

Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, σύμφωνα και με πρόσφατες δηλώσεις της εκπροσώπου της TUI στη Δυτική Ελλάδα, Ευαγγελίας Δημητροπούλου, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν παραμένουν στην Αχαΐα, αλλά κατευθύνονται κυρίως προς την Ηλεία. Θα πρέπει λοιπόν και η Αχαΐα να κάνει τις δικές τις κινήσεις για να αποκτήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα και όχι να λειτουργεί κυρίως ως ενδιάμεσος σταθμός.

