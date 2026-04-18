Νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Αράξου

Το αεροδρόμιο Αράξου μπαίνει σε μια νέα εποχή, με την 1η Μαΐου να σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή: την ονοματοδοσία του νέου αεροσκάφους της TUI ως «Πάτρα», σε μια τελετή με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον ελληνικό Τουρισμό.

Οπως καταγράψαμε και σε πρόσφατο ρεπορτάζ, όπου φιλοξενήσαμε την εκπρόσωπο της TUI στη Δυτική Ελλάδα, Ευαγγελία Δημητροπουλου, ο λόγος της ονοματοδοσίας σχετίζεται με τις θετικές αποτιμήσεις που καταγράφονται σε έρευνες της εταιρείας, έπειτα από επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οπως μαθαίνουμε, η αερολιμενάρχης του Αεροδρομίου Αράξου, Ελένη Γιαννάκη, σε συνεργασία με την εταιρεία, βρίσκεται στην τελική ευθεία των προετοιμασιών, ώστε η τελετή να είναι υψηλού επιπέδου και αντάξια της νέας «σελίδας» που ανοίγει για το αεροδρόμιο, με την εμπλοκή ενός μεγάλου τουριστικού ομίλου που βλέπει πλέον με θετικό μάτι τη Δυτική Ελλάδα.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι είναι πιθανή η παρουσία στην εκδήλωση του CEO της TUI, Σεμπάστιαν Εμπελ, μαζί με άλλα στελέχη της εταιρείας κι αυτό καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο βρετανικός κολοσσός στην ανάδειξη της περιοχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να ταξιδέψουν τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι από τη Γερμανία για την κάλυψη του γεγονότος. Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ότι θα ταξιδέψουν αυθημερόν και θα μείνουν μόνο λίγες ώρες στον Αραξο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.

Επιπλέον, θα προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Ενωσης Ξενοδόχων Αχαΐας και άλλων οργανισμών, ενώ το αεροσκάφος υπολογίζεται να φτάσει περίπου στις 17:00 από το Ανόβερο της Γερμανίας.

Η τελετή ονοματοδοσίας θα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη «αψίδα θριάμβου» από πυροσβεστικά οχήματα -έχουν γίνει ήδη οι σχετικές προσκλήσεις- καθώς και ομιλίες από τους επισήμους.

ΤΟ «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το «κερασάκι στην τούρτα» θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», η παρουσία ενός αθλητή υψηλού επιπέδου που έχει προσκληθεί να δώσει το «παρών».

Η επιλογή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η σπουδαία παρινή κολυμβήτρια Νόρα Δράκου, μία από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση και την αξία της και θα είναι η «νονά» του αεροπλάνου.

Επίσης, το «ποδαρικό» στην έναρξη της θερινής περιόδου θα περιλαμβάνει τέσσερις πτήσεις την 1η Μαΐου: μια πτήση τσάρτερ από τη Φρανκφούρτη από την TUI, μια πτήση τσάρτερ από τη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας με την Trade Air, μια πτήση από το Ανόβερο από την TUI που θα αφορά και το αεροπλάνο που θα γράφει «Πάτρα», αλλά και μια πτήση από Ντίσελντορφ, επίσης από την TUI.

Οι νέες πτήσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια της περιοχής και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, κάτι που θα πρέπει να στηρίξουν και οι φορείς του Τουρισμού.

