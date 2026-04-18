Νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Αράξου

Mε αψίδα θριάμβου, «νονά» τη Δράκου και παρουσία του ceo της TUI. Την εκδήλωση θα καλύψουν δέκα δημοσιογράφοι από τη Γερμανία

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Αράξου
18 Απρ. 2026 20:00
Pelop News

Το αεροδρόμιο Αράξου μπαίνει σε μια νέα εποχή, με την 1η Μαΐου να σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή: την ονοματοδοσία του νέου αεροσκάφους της TUI ως «Πάτρα», σε μια τελετή με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον ελληνικό Τουρισμό.

Οπως καταγράψαμε και σε πρόσφατο ρεπορτάζ, όπου φιλοξενήσαμε την εκπρόσωπο της TUI στη Δυτική Ελλάδα, Ευαγγελία Δημητροπουλου, ο λόγος της ονοματοδοσίας σχετίζεται με τις θετικές αποτιμήσεις που καταγράφονται σε έρευνες της εταιρείας, έπειτα από επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οπως μαθαίνουμε, η αερολιμενάρχης του Αεροδρομίου Αράξου, Ελένη Γιαννάκη, σε συνεργασία με την εταιρεία, βρίσκεται στην τελική ευθεία των προετοιμασιών, ώστε η τελετή να είναι υψηλού επιπέδου και αντάξια της νέας «σελίδας» που ανοίγει για το αεροδρόμιο, με την εμπλοκή ενός μεγάλου τουριστικού ομίλου που βλέπει πλέον με θετικό μάτι τη Δυτική Ελλάδα.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι είναι πιθανή η παρουσία στην εκδήλωση του CEO της TUI, Σεμπάστιαν Εμπελ, μαζί με άλλα στελέχη της εταιρείας κι αυτό καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο βρετανικός κολοσσός στην ανάδειξη της περιοχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να ταξιδέψουν τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι από τη Γερμανία για την κάλυψη του γεγονότος. Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ότι θα ταξιδέψουν αυθημερόν και θα μείνουν μόνο λίγες ώρες στον Αραξο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.

Επιπλέον, θα προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Ενωσης Ξενοδόχων Αχαΐας και άλλων οργανισμών, ενώ το αεροσκάφος υπολογίζεται να φτάσει περίπου στις 17:00 από το Ανόβερο της Γερμανίας.

Η τελετή ονοματοδοσίας θα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη «αψίδα θριάμβου» από πυροσβεστικά οχήματα -έχουν γίνει ήδη οι σχετικές προσκλήσεις- καθώς και ομιλίες από τους επισήμους.

ΤΟ «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το «κερασάκι στην τούρτα» θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», η παρουσία ενός αθλητή υψηλού επιπέδου που έχει προσκληθεί να δώσει το «παρών».

Η επιλογή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η σπουδαία παρινή κολυμβήτρια Νόρα Δράκου, μία από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση και την αξία της και θα είναι η «νονά» του αεροπλάνου.

Επίσης, το «ποδαρικό» στην έναρξη της θερινής περιόδου θα περιλαμβάνει τέσσερις πτήσεις την 1η Μαΐου: μια πτήση τσάρτερ από τη Φρανκφούρτη από την TUI, μια πτήση τσάρτερ από τη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας με την Trade Air, μια πτήση από το Ανόβερο από την TUI που θα αφορά και το αεροπλάνο που θα γράφει «Πάτρα», αλλά και μια πτήση από Ντίσελντορφ, επίσης από την TUI.

Οι νέες πτήσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια της περιοχής και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, κάτι που θα πρέπει να στηρίξουν και οι φορείς του Τουρισμού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:54 Η ΝΕΠ προετοιμασία στο Ναύπλιο με επίσκεψη στο Μπουρτζί – Φωτογραφίες
20:48 Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων
20:42 Ρεκόρ και δυνατός ανταγωνισμός στο Διασυλλογικό στίβου Κ18 – Φωτογραφίες
20:36 Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 60 σερί νίκες με τον Παναθηναϊκό
20:24 Άμπελος Αχαΐας: Έκαιγε χόρτα, συνελήφθη για τη φωτιά, πρόστιμο 3.375 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
20:18 Ο Προμηθέας έχασε στην Καρδίτσα και θέλει νίκη με Ηρακλή – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:12 «Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα», νέα δεδομένα για τον θάνατο της Μυρτούς
20:00 Νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Αράξου
19:48 Εισβολή γλάρων στον αγωνιστικό χώρο και χάος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αυστραλία
19:36 Καιρός: Θα μας τρελάνει, έως 7 τα μποφόρ και 23 βαθμούς η θερμοκρασία
19:24 Πάπας Λέων ΙΔ’: «Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ»
19:12 Κατερίνα Ηλιοπούλου: «Το χοροθέατρο θέλει αλήθεια»
19:05 Η ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης, αλλά αβαντάζ στα πλέι-άουτ – Βίντεο
19:00 Θρασίμια-απατεώνες έκλεψαν από 93χρονη γιαγιά λίρες και μετρητά
18:45 Φινάλε στο τουρνουά της ΝΕΠ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου: «Αθάνατος»!
18:40 Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση
18:30 Οι γυναίκες του ΝΟΠ ήρθαν ισόπαλες, με μειονέκτημα έδρας για την παραμονή
18:18 Θάνατος 19χρονης: Πάνω στην τραγωδία προσωπικά ιατρών πίσω από τη fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο
17:57 Στέλιος Μάινας: Τι είπε για τον «Άγιο έρωτα» και τη φθορά του χρόνου
17:56 Άμπελος Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα με προτροπή «Απομακρυνθείτε προς Ακράτα», ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
