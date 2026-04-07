Πάτρα: Αντιπολιτευτική πίεση για μείωση έως 50% στα δημοτικά τέλη των φοιτητών

Σε μείζον ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης εντός του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων αναδεικνύεται το αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών στη φοιτητική κατοικία, το οποίο κατατέθηκε αρχικά από την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας και πλέον υιοθετείται και ενισχύεται από σύσσωμη την αντιπολίτευση.

Παρά το γεγονός ότι για αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το συγκεκριμένο θέμα δεν περιλαμβάνεται στο πινάκιο των προς συζήτηση ζητημάτων, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, οι οποίες επιχειρούν να το φέρουν προς άμεση συζήτηση.

Συγκεκριμένα, οι παρατάξεις «Πάτρα Ενωμένη» με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» με επικεφαλής τον Βασίλη Αϊβαλή και «σπιράλ» με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά, σε κοινή τους πρωτοβουλία, κατέθεσαν αίτημα προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ζητώντας τη θεσμοθέτηση ειδικού μειωμένου συντελεστή στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους φοιτητές που διαμένουν εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων.

Το αίτημα συνοδεύεται από την πρόταση για μείωση των τελών κατά 50%, με την εισήγηση να αναμένεται να παρουσιαστεί από τον επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλη Αϊβαλή, σε περίπτωση που το θέμα τελικά ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη, ειδάλλως θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρωτοβουλία στηρίζουν συνολικά 17 δημοτικοί σύμβουλοι από τις τρεις παρατάξεις, οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τη φοιτητική κοινότητα, ανταποκρινόμενοι και σε σχετικό αίτημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια τεκμηρίωσης της πρότασης ως προς τη νομιμότητά της. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της παράταξης «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, Τάσο Αλόγλου, όπου εφαρμόζεται αντίστοιχο μέτρο μείωσης δημοτικών τελών για φοιτητές, γεγονός που –όπως εκτιμάται– ενισχύει τη βιωσιμότητα και νομιμότητα της πρότασης.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι οι φοιτητές αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ζωής της Πάτρας, επισημαίνοντας πως η συνεχής αύξηση του κόστους διαβίωσης καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων ανακούφισης.

Η στάση της δημοτικής αρχής αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς το ζήτημα φαίνεται να συγκεντρώνει ευρύτερη πολιτική και κοινωνική στήριξη, ενώ δεν αποκλείεται να αποτελέσει πεδίο έντονης συζήτησης το επόμενο διάστημα.

