Πάτρα: Απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Αποστόλη Αγγελή για την Βιβλιοθήκη

24 Απρ. 2026 19:30
Pelop News

Την απάντηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Απόστολου Αγγελή, προκάλεσε το χθεσινό δημοσίευμα της “Π” για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Όπως σημειώνει ο κ. Αγγελής, προχθές Πέμπτη, η Βιβλιοθήκη υποδέχτηκε 40 μαθητές από το Νηπιαγωγείο Αράξου και Λακκόπετρας με τους συνοδούς δασκάλους τους.

Όπως σημειώνει “καθημερινά δέχεται δεκάδες επισκέπτες και δανειστές, τόσο στο Κεντρικό τμήμα, όσο και φυσικά στο παράρτημα Φωκαίας, το οποίο λειτουργεί κανονικά από τον Ιούνιο του 2025.

Ο λόγος που αδυνατεί να δεχθεί δωρεές και να εμπλουτίσει τη συλλογή της με νέα βιβλία είναι το επικείμενο έργο της Αποκατάστασης του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, το οποίο άμεσα θα ξεκινήσει. Το ιστορικό αυτό κτίριο της πόλης μας αφού εκκενωθεί από εξειδικευμένο συνεργείο θα ανακαινιστεί και θα αναβαθμιστεί ενεργειακά, δίνοντας έτσι στη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ένα σύγχρονο πολιτιστικό και κοινωνικό πρόσωπο, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία αλλά και την ευρύτερη περιοχή και κυρίως για τα παιδιά και τη νεολαία.”

Σε ό,τι αφορά στην μεταφορά της Βιβλιοθήκης, ο Αντιδήμαρχος προσθέτει:
“Στο ισόγειο του κτιρίου θα διαμορφωθεί μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη με στόχο να δημιουργηθεί ένα νέος τόπος συνάντησης για τα παιδιά και τους εφήβους της πόλης μας, καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου θα μπορούν να απασχολούνται δημιουργικά. Η βιβλιοθήκη προσφέρει σημαντικά οφέλη στους νέους, λειτουργώντας ως ένας χώρος που ενισχύει την εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Μέσα από δράσεις και οργανωμένα εργαστήρια οι νέοι μας μας θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο και τη γνώση, διαμορφώνοντας έτσι το προσωπικό τους σύστημα αξιών και διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Η βιβλιοθήκη προσφέρει σημαντικά οφέλη στους νέους, λειτουργώντας ως ένας χώρος που ενισχύει την εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Η Δημοτική Πινακοθήκη που λειτουργούσε στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, θα μεταφερθεί στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου, όπου θα διαμορφωθούν χώροι μόνιμης και περιοδικής έκθεσης.
Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα ενισχυθεί το παράρτημα της Φωκαίας, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν.”
Σε ό,τι αφορά την ανενημέρωτη ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ο κ. Αγγελής σημειώνει ότι “οι ανακοινώσεις της βιβλιοθήκης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αντιδημαρχίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου και σύντομα θα υπάρχει αναβάθμιση της ιστοσελίδας για όλες τις δομές του Δήμου.”

 

