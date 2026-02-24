Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου

Τη δική της απάντηση σε τοποθετήσεις της μείζονος αντιπολίτευσης σχετικά με τον καθιερωμένο Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου έδωσε η Δημοτική Αρχή Πατρέων, δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο θεσμός του χορού διατηρεί από το 2015 την επισημότητα που του αρμόζει, με βασικό στόχο τη συμμετοχή ανθρώπων που επιλέγουν να γιορτάζουν τη ζωή και την αποκριά με ανοιχτό και συμπεριληπτικό τρόπο.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η φετινή διοργάνωση αγκαλιάστηκε από ακόμη περισσότερους φορείς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή παιδιών και νέων, οι οποίοι — όπως σημειώνεται — βίωσαν τη χαρά της εκδήλωσης σε ένα περιβάλλον που τους ανήκει.

Κεντρικός άξονας του Αποκριάτικου Χορού Δημάρχου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένει η στήριξη και η αφιέρωση της εκδήλωσης στα άτομα με αναπηρία της Πάτρας και στις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτό, επίσημοι καλεσμένοι φέτος ήταν παιδιά από τα ΚΔΑΠΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), καθώς και παιδιά και νέοι από την «Κιβωτό της Αγάπης», τη «ΜΕΡΙΜΝΑ» και τους «Μαχητές».

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος θεσμός θα συνεχίσει να έχει κοινωνικό χαρακτήρα και να δίνει χώρο σε δράσεις συμπερίληψης και συμμετοχής, διατηρώντας το πνεύμα της αποκριάς ανοιχτό σε όλους.

