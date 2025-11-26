Πάτρα: Απειλή τα γηρασμένα οικοδομήματα και τα διατηρητέα – Τι προτείνουν οι πρόεδροι των Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων

Η Πάτρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συντήρησης κτιρίων και διατηρητέων, με κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έλλειψη συχνής συντήρησης, τα νομικά και οικονομικά εμπόδια και η απουσία κινήτρων απαιτούν άμεσες, συντονισμένες δράσεις από αρχές και ιδιοκτήτες.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν. Αχαΐας, Αρης Γκατζόγιας, αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος της συντήρησης των κτιρίων στην Πάτρα, τονίζοντας ότι αφορά μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Το 60% των κτιρίων στον Δήμο έχει ηλικία άνω των 40 ετών, ενώ πολλά από αυτά είναι ασυντήρητα. Η τακτική συντήρηση, σε κύκλο πενταετίας ή δεκαετίας, κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για τον φέροντα οργανισμό, αλλά και για τα μη φέροντα στοιχεία όπως επιχρίσματα, κιγκλιδώματα και μάρμαρα.

Ο κ. Γκατζόγιας σημειώνει ότι η έλλειψη κουλτούρας συντήρησης και η αδυναμία κατανόησης των ευθυνών των ιδιοκτητών εντείνουν τον κίνδυνο, ενώ καθημερινά καταγράφονται καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια. Η έλλειψη συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά περιστατικά, όπως ο θάνατος συμπολίτη που συνέβη πριν από έξι μήνες. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας αλλά επεκτείνεται στον αστικό ιστό και σε απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπου η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή.

Η αντιμετώπιση απαιτεί ενίσχυση των υπηρεσιών δόμησης και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα δώσουν κίνητρα στους ιδιοκτήτες να συντηρήσουν τα κτίριά τους, προλαμβάνοντας ατυχήματα και περιορίζοντας το κόστος μακροπρόθεσμα. Η κατάσταση των κτιρίων στην Πάτρα περιγράφεται μεταφορικά ως ένα παλιό αυτοκίνητο που έχει αφεθεί ασυντήρητο, όπου τα μη φέροντα στοιχεία είναι έτοιμα να «καταρρεύσουν», αυξάνοντας εκθετικά τον κίνδυνο και το κόστος με το πέρασμα του χρόνου.

Η κατάσταση των διατηρητέων κτιρίων στην Πάτρα αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τους ιδιοκτήτες και τις Αρχές, καθώς συνδυάζει νομικά, οικονομικά και θεσμικά εμπόδια που εμποδίζουν τη σωστή συντήρηση και αξιοποίησή τους. Οπως επισημαίνει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η Ολυμπία Λόη, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, παρά την αναγνώριση της ανάγκης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, το υφιστάμενο πλαίσιο δημιουργεί δυσβάστακτες δεσμεύσεις για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ουσιαστικά παραμένουν δεσμευμένοι για αόριστο χρονικό διάστημα χωρίς δυνατότητα ελεύθερης χρήσης των ακινήτων τους.

Οι νομικές δυσκολίες συνδυάζονται με οικονομικά προβλήματα, κυρίως λόγω της αποτυχίας του προγράμματος «Το Διατηρώ». Οι απαιτούμενες μελέτες ήταν δαπανηρές, φτάνοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ, χωρίς καμία βεβαιότητα ένταξης στο πρόγραμμα, ενώ η συνολική χρηματοδότηση ήταν περιορισμένη. Η έλλειψη κινήτρων και η αβεβαιότητα οδήγησαν πολλούς ιδιοκτήτες στην εγκατάλειψη των προσπαθειών συντήρησης.

Στην Πάτρα, πολλά διατηρητέα προστατεύθηκαν προσωρινά με μεταλλικές υποστηρίξεις και λινάτσες, οι οποίες πλέον έχουν φθαρεί λόγω της έλλειψης πραγματικής συντήρησης. Η κ. Λόη τονίζει ότι οι προσωρινές λύσεις δεν επαρκούν και η πόλη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συνδυάζει τεχνική υποστήριξη, οικονομική ενίσχυση και σαφές θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η προστασία των διατηρητέων δεν μπορεί να περιοριστεί σε επιφανειακές παρεμβάσεις. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων -Πολιτείας, ιδιοκτητών και επαγγελματιών- για να μην χαθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάτρας από την αδυναμία συστηματικής προστασίας.

