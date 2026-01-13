Πάτρα: Απεβίωσε η Μαρία Λιγνού

Εφυγε από τη ζωή η Μαρία Λιγνού, στην Πάτρα.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και οι εργαζόμενοι, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον εργαζόμενο της Υπηρεσίας, Δημήτρη Σπανό, για το θάνατο της μητέρας του Μαρίας Λιγνού.

