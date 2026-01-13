Πάτρα: Απεβίωσε η Μαρία Λιγνού

Συλλυπητήρια από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ, για την απώλεια της Μαρίας Λιγνού.

Πάτρα: Απεβίωσε η Μαρία Λιγνού
13 Ιαν. 2026 10:08
Pelop News

Εφυγε από τη ζωή η Μαρία Λιγνού, στην Πάτρα.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και οι εργαζόμενοι, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον εργαζόμενο της Υπηρεσίας, Δημήτρη Σπανό, για το θάνατο της μητέρας του Μαρίας Λιγνού.

