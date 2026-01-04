Πάτρα: Από διασκέδαση σε τραγωδία – 30χρονος νεκρός μετά από ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν ένας 30χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 05:00, δύο παρέες που διασκέδαζαν στο ίδιο κατάστημα ήρθαν σε λογομαχία για ασήμαντη αιτία. Η διαμάχη κλιμακώθηκε γρήγορα σε σοβαρή συμπλοκή με χρήση βίας, κατά την οποία ο 30χρονος δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Οι δράστες, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, μετέφεραν μαζί με την παρέα του θύματος τον 30χρονο και έναν ακόμη τραυματία, που είχε υποστεί ελαφρύτερα τραύματα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα από το νοσοκομείο και ξεκίνησε έρευνα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τρεις δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και πρόκειται για άτομα γνωστά στις αρχές, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νύχτας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους συνεχίζονται.

Μέλη της παρέας του θύματος, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, μεταφέρθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών για τις σχετικές καταθέσεις για τις συνθήκες του επεισοδίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



