Πάτρα: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τον φονικό ξυλοδαρμό στο κλαμπ – Έξω από τα δικαστήρια συγγενείς του θύματος

Συγκέντρωση κόσμου και συγγενών του άτυχου Κώστα Μπασιλάη έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας, την ώρα που οι τέσσερις κατηγορούμενοι στη δικογραφία για την ανθρωποκτονία του 30χρονου οδηγούνταν για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Στα τέσσερα πρόσωπα, δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, ένας 29χρονος και ένας ακόμη 26χρονος που παραδόθηκε χθες στις αρχές, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου συγκεντρωμένοι πολίτες βρέθηκαν από νωρίς, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του θυματος, που ζητά δικαιοσύνη.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, τόσο για τη σφοδρότητα της επίθεσης όσο και για τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στο φως.

Ο 26χρονος, ο οποίος καταγράφεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας να κλοτσά επανειλημμένα το θύμα στο κεφάλι, παραδόθηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές, έπειτα από συνεννόηση που είχε από το προηγούμενο βράδυ με αστυνομικούς μέσω του δικηγόρου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παρουσία του στο Τμήμα εμφανίστηκε μετανιωμένος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του 30χρονου και ότι ο αρχικός διαπληκτισμός ξέφυγε, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Σε βάρος του 26χρονου, καθώς και άλλων δύο ατόμων που εξακολουθούν να αναζητούνται, έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Παράλληλα, νωρίτερα παραδόθηκαν ακόμη τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό και αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Και οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών για να απολογηθούν.

Απίστευτη αγριότητα στον καβγά

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και αποτυπώνουν με ωμό τρόπο τη βιαιότητα με την οποία έχασε τη ζωή του ο 30χρονος Ρομά στην Πάτρα. Στο βίντεο καταγράφεται σχεδόν καρέ-καρέ η συμπλοκή ανάμεσα στις δύο παρέες που βρίσκονταν στο κατάστημα.

Αρχικά, ένας από την παρέα του 30χρονου φαίνεται να βγάζει μαχαίρι και να το περιεργάζεται, χωρίς ωστόσο να το χρησιμοποιεί. Λίγα λεπτά αργότερα ξεσπά ο καβγάς και αρχίζουν να πέφτουν τα πρώτα χτυπήματα. Παρότι σε κάποια στιγμή η ένταση δείχνει να αποκλιμακώνεται, η συμπλοκή ξεκινά εκ νέου με μεγαλύτερη αγριότητα. Ο 30χρονος δέχεται χτυπήματα με γροθιές αλλά και με καρέκλες, πέφτει στο έδαφος και αδυνατεί να αμυνθεί. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, ο 26χρονος τον κλωτσά επανειλημμένα και με μανία στο κεφάλι. Βαρύτατα τραυματισμένος, ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με στόχο τη σύλληψη και των υπολοίπων εμπλεκομένων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

