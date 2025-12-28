Πάτρα: Ασύρματος γεμάτος μυστήρια, αυτοψία της «Π» ΦΩΤΟ

Να φοβηθείς ή να θυμώσεις; Το δίλημμα για τον επισκέπτη της παλιάς εγκατάστασης του Πολεμικού Ναυτικού στη συνοικία του Ασυρμάτου της Πάτρας, είναι ξεκάθαρο.

Από τη μία το αίσθημα του φόβου εξαιτίας των μεταφυσικών ιστοριών που συνοδεύουν το εγκαταλελειμμένο κτίριο, αλλά και οι μαρτυρίες για αποκρυφιστικές τελετές στο εσωτερικό του κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, που σοκάρουν.

Και από την άλλη, ο θυμός για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει ένα άλλοτε «ζωντανό» οίκημα, με σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες, σε εποχές, βέβαια, που ο κόσμος ήταν ακόμη αναλογικός κι όχι ψηφιακός.



Ηταν το πρώτο μας κυνήγι φαντασμάτων υπό το φως της ημέρας. Γιορτινές ημέρες διανύουμε άλλωστε, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να επισκεφτούμε έναν τέτοιο χώρο υπό το φως της σελήνης – που κι αυτό, βέβαια, ήταν κρυμμένο πίσω από τα πυκνά μαύρα σύννεφα, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην περιοχή μας.

Δυστυχώς, η περίφραξη της εγκατάστασης έχει υποστεί φθορές. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς… ντετέκτιβ για να διαπιστώσει ότι αυτές οι φθορές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Με λίγα λόγια, έχει πέσει ψαλίδι στα συρματοπλέγματα. Τι ψαλίδι; Τανάλια! Πένσα! Προφανώς κάποιοι ήθελαν πάσει θυσία να εισέλθουν στο εσωτερικό της εγκαταλελειμμένης βάσης για τους δικούς τους λόγους. Τα σπασμένα πορτοπαράθυρα του κτιρίου φανερώνουν… πετροπόλεμο, ενώ οι γατοτροφές που ήταν διάσπαρτες στον προαύλειο χώρο δηλώνουν ότι στην εγκατάσταση έχουν βρει καταφύγιο πολλά συμπαθέστατα τετράποδα, τα οποία κάποιοι τα ταΐζουν. Εμείς δεν συναντήσαμε, βέβαια, κάποιο από αυτά, καθώς είτε θα είχαν βγει για χριστουγεννιάτικη… τσάρκα στα κοντινά σπίτια είτε θα είχαν φωλιάσει σε κάποιο ασφαλές σημείο που δεν θα τους εντόπιζε το ανθρώπινο μάτι.



Με το που μπαίνει κανείς στο εσωτερικό της βάσης, «πλημμυρίζει» από ένα αίσθημα θλίψης. Δεν θα έπρεπε να φρουρείται αλήθεια ένας τέτοιος χώρος; Γιατί να μπορεί να μπαίνει κανείς ανενόχλητος εκεί; Γιατί να έχει γίνει ένα τόσο απίστευτο πλιάτσικο;

Παρέες παιδιών που μένουν στην περιοχή, μας μετέφεραν περίεργες παρουσίες τις βραδινές ώρες. Οι φωτογραφίες που μας έστειλαν, μάλιστα, υποδηλώνουν ότι στο κτίριο δεν μπαινοβγαίνουν μόνο άστεγοι, παθιασμένα ζευγαράκια ή χρήστες απαγορευμένων ουσιών, αλλά και λάτρεις των σκοτεινών δυνάμεων. Σε έναν τοίχο, μάλιστα, θα βρει κανείς γραμμένη με μεγάλα γράμματα τη φράση: «Είμαι ο Σατανάς». Είτε πρόκειται για χοντροκομμένο αστείο είτε για… πιστοποιητικό παγανιστικών φρονημάτων, σε κάθε περίπτωση, η εικόνα επηρεάζει τον επισκέπτη. Το ίδιο και οι εστίες σβησμένης φωτιάς που θα διακρίνει κανείς σε διάφορα σημεία.



Ο αστικός μύθος κάνει λόγο, επίσης, για ένα υπόγειο πέρασμα που οδηγεί σε μυστικές στρατιωτικές αίθουσες κάτω από το Δασύλλιο. Ακόμη κι αν αυτό είναι πραγματικότητα και υπάρχει όντως μια υπόγεια στοά ή ένα δαιδαλώδες τούνελ, δεν είναι κι εύκολο για τον οποιονδήποτε, να το ανακαλύψει. Οσο πιο βαθύτερα μπαίνεις άλλωστε στο κτίριο, τόσο πιο τρομακτικοί γίνονται οι απροσδιόριστοι ήχοι που ακούγονται δεξιά και αριστερά, αλλά και η ηχώ της φωνής σου. Η σιωπή καμιά φορά στο σκοτάδι είναι πιο φοβιστική από χίλιους κεραυνούς. Το ίδιο και οι στάλες της βροχής που ταράζουν με ανατριχιαστικό τρόπο την ησυχία του μέρους.

Δεν χρειάζεται να μείνει κάποιος πολύ ώρα στον χώρο. Η αρνητική ενέργεια που επικρατεί εκεί, τον διώχνει μετά από λίγα λεπτά. Οπως και το παράπονο για το ότι ο Ασύρματος θα μπορούσε να είναι αξιοποιημένος και επισκέψιμος για τους ιστοριοδίφες. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



