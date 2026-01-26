Πάτρα: Αύριο το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Παραλία

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών, με θύματα δύο νέα παιδιά.

Αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν για πάντα τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα και τη 17χρονη Αγγελική Δρίβα, των οποίων το νήμα της ζωής κόπηκε τόσο πρόωρα και άδικα.

Η κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών. Απαρηγόρητοι είναι οι γονείς, η αδελφή και οι οικείοι του, που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα θα τελεστεί επίσης αύριο, στις 14:00, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στη νεαρή Αγγελική, σε μια ημέρα βαθιάς οδύνης για την τοπική κοινωνία.

