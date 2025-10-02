Πάτρα: Μπαίνουν κολωνάκια σε ράμπες ΑμεΑ σε πεζοδρόμους και προβληματικά σημεία της πόλης

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση εύκαμπτων στύλων -προστατευτικών εμποδίων σε ράμπες, πεζοδρόμια και εισόδους πεζοδρόμων.

Ενα χρόνιο πρόβλημα που έχει επανειλημμένα αναδείξει η «Πελοπόννησος» επιχειρεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος Πατρέων με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Πρόκειται για την παράνομη στάθμευση οχημάτων σε ράμπες ΑμεΑ, διαβάσεις και πεζοδρόμια, η οποία καθημερινά δυσκολεύει ή και αποκλείει την πρόσβαση συμπολιτών με κινητικές ανάγκες. Η εικόνα αυτή, που προκαλεί δικαιολογημένα παράπονα, έχει οδηγήσει σε συνεχείς έγγραφες διαμαρτυρίες δημοτών προς τη Διεύθυνση Εργων Υποδομής.

Ως απάντηση, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση εύκαμπτων στύλων -προστατευτικών εμποδίων σε ράμπες, πεζοδρόμια και εισόδους πεζοδρόμων. Οι στύλοι, κυλινδρικού σχήματος, ύψους 60 εκατοστών και διαμέτρου 12 εκατοστών, θα εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η στάθμευση πάνω στις ράμπες και τις διαβάσεις, αφήνοντας ελεύθερη τη διέλευση των πεζών.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε σειρά σημείων της πόλης που παρουσιάζουν έντονο κυκλοφοριακό φόρτο ή έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα. Τα σημεία είναι:

⦁ Στην οδό Β. Ηπείρου (από Ακτή Δυμαίων έως Αγ. Τριάδος)
⦁ Στην οδό Παπαναστασίου
⦁ Στην οδό Νόρμαν (από Μουρούζη έως Αγίου Ανδρέου)
⦁ Στην οδό Αγίου Διονυσίου
⦁ Στην οδό Νοταρά (από πλ. Παναχαϊκής έως Μειλίχου)
⦁ Σε πεζοδρόμια – σε ράμπες ΑΜΕΑ, στην περιοχή Ανάπλασης των Προσφυγικών (όπου κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία και υπάρχει το επιτρεπόμενο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών)
⦁ Στην οδό Ζαΐμη από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Αγ. Ανδρέου, για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης επί του πεζοδρομίου.
⦁ Σε εισόδους – εξόδους πεζόδρομων για την αποφυγή διέλευσης οχημάτων και παράνομης στάθμευσης επ’ αυτών.

Η τοποθέτηση θα γίνει με βάση συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και πάντα σε σημεία όπου το πλάτος του πεζοδρομίου επιτρέπει την ελεύθερη όδευση. Οι στύλοι θα διαθέτουν παθητική ασφάλεια, ώστε να αποτρέπονται τραυματισμοί οδηγών και πεζών σε περίπτωση πρόσκρουσης, ενώ θα συνοδεύονται από τριετή εγγύηση. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης, η εταιρεία που θα τους προμηθεύσει υποχρεούται να τους αντικαταστήσει χωρίς χρέωση για τον Δήμο.

Η απόφαση αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αστική καθημερινότητα και να δώσει προτεραιότητα στους πεζούς και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για μια παρέμβαση που, εφόσον εφαρμοστεί με συνέπεια, αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης και να διασφαλίσει ότι οι δημόσιοι χώροι θα είναι πραγματικά προσβάσιμοι σε όλους.
