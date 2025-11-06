Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα

Σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πατρέων

Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
06 Νοέ. 2025 14:37
Pelop News

Από σήμερα το πρωί, στον κεντρικό πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, συνεργεία του Δήμου Πατρέων προχώρησαν στη διαγράμμιση των σημείων όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η διαδικασία ακολουθεί το πρότυπο που είχε εφαρμοστεί το καλοκαίρι σε άλλους πεζόδρομους, όπως την Τριών Ναυάρχων και την Ηφαίστου, ώστε να είναι πλέον ορατό με το «μάτι» το όριο ανάπτυξης τραπεζιών, πάσων και καθισμάτων.

Σύμφωνα με τη νέα κανονιστική λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο, επιτρέπεται πλέον μικρή επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων. Για πεζόδρομους με πλάτος όπως η Ρήγα Φεραίου, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν μία σειρά τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την πρόσοψή τους, εφόσον καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος για το υπόλοιπο του 2025.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Κανόνες, όρια και πρόστιμα – Ψηφίστηκε η νέα κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους

Ο νέος κανονισμός του Δήμου φιλοδοξεί να βάλει οριστική τάξη στην άναρχη εικόνα της πόλης, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, την αισθητική των δημόσιων χώρων, την αφισοκόλληση και τις καταλήψεις. Καμία κατάληψη δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια, ενώ οι παραχωρήσεις γίνονται με αυστηρή οριοθέτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία.

Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα

Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες: πρόστιμα για αυθαίρετες πέργκολες ή ανεμοφράκτες, διπλά τέλη για παράνομη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και επιπλέον ποινές για εξοπλισμό εκτός ορίων ή παράνομη πάκτωση. Σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται ακόμη και προσωρινή ανάκληση αδειών ή σφράγισμα καταστημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην αισθητική: επιβάλλονται ουδέτεροι χρωματισμοί σε ομπρέλες και τέντες, χωρίς διαφημιστικά λογότυπα, και καθορίζονται καθαροί διάδρομοι για τους πεζούς. Τέλος, ο κανονισμός καταργεί την ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση, προβλέποντας συγκεκριμένα σημεία ανάρτησης και πρόστιμα για παραβάσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:16 Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι πέφτοντας από απορριμματοφόρο
18:08 Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη
18:00 Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων: Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που γεφύρωσαν την ζωή με τον θάνατο
17:52 Αλέξης Τσίπρας: Ηχογράφησε το βιβλίο «Ιθάκη» σε audiobook ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Ιταλία: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο στο Τορίνο – Ενας νεκρός, 22 μαθητές τραυματίες
17:40 Ευλογιά προβάτων: Σύγκρουση εμβολίων και φέτας! – Και οι κτηνοτρόφοι υπέρ του εμβολιασμού
17:30 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Παρασκευάς (Πάρης) Μήλας στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.
17:20 Παπαργύρη και Νταλιάνης στον Peloponnisos Fm για τη νέα παράσταση των «Υποκριτών»
17:15 Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
17:03 Κράμα Sessions by Eleftheria Daoultzi: Εκεί που η μουσική ξαναγίνεται συνάντηση – Η Ε. Δαουλτζή και ο Α. Κακαρούμπας μιλούν στο pelop.gr
17:00 Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:44 Ο Ράσελ Κρόου έφτασε να ζυγίζει 126 κιλά για την τελευταία του ταινία – Πόσο είναι σήμερα
16:40 Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή
16:36 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ενόψει εκλογών: Ξεπέρασαν τις 10.000 οι ανανεώσεις εγγραφών – 2.000 νέα μέλη
16:35 Εφυγε από τη ζωή παλιός παίκτης του Ολυμπιακού Πατρών
16:28 Βρετανία: Κατάδικος αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος αλλά παραδόθηκε τρεις μέρες μετά
16:20 Βέροια: Δύο χρόνια φυλακή σε οδηγό που υπό την επήρεια μέθης παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο
16:12 Συνάντηση Αν. Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου με την Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας,Maria Wadjinny
16:04 Πάτρα – Υπόθεση Ρηγόπουλου: Εξι τα αδικήματα των «νταήδων»
15:56 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια σορός ομήρου της Χαμάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ