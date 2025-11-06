Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα

Από σήμερα το πρωί, στον κεντρικό πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, συνεργεία του Δήμου Πατρέων προχώρησαν στη διαγράμμιση των σημείων όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η διαδικασία ακολουθεί το πρότυπο που είχε εφαρμοστεί το καλοκαίρι σε άλλους πεζόδρομους, όπως την Τριών Ναυάρχων και την Ηφαίστου, ώστε να είναι πλέον ορατό με το «μάτι» το όριο ανάπτυξης τραπεζιών, πάσων και καθισμάτων.

Σύμφωνα με τη νέα κανονιστική λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο, επιτρέπεται πλέον μικρή επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων. Για πεζόδρομους με πλάτος όπως η Ρήγα Φεραίου, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν μία σειρά τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την πρόσοψή τους, εφόσον καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος για το υπόλοιπο του 2025.

Ο νέος κανονισμός του Δήμου φιλοδοξεί να βάλει οριστική τάξη στην άναρχη εικόνα της πόλης, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, την αισθητική των δημόσιων χώρων, την αφισοκόλληση και τις καταλήψεις. Καμία κατάληψη δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια, ενώ οι παραχωρήσεις γίνονται με αυστηρή οριοθέτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία.

Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες: πρόστιμα για αυθαίρετες πέργκολες ή ανεμοφράκτες, διπλά τέλη για παράνομη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και επιπλέον ποινές για εξοπλισμό εκτός ορίων ή παράνομη πάκτωση. Σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται ακόμη και προσωρινή ανάκληση αδειών ή σφράγισμα καταστημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην αισθητική: επιβάλλονται ουδέτεροι χρωματισμοί σε ομπρέλες και τέντες, χωρίς διαφημιστικά λογότυπα, και καθορίζονται καθαροί διάδρομοι για τους πεζούς. Τέλος, ο κανονισμός καταργεί την ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση, προβλέποντας συγκεκριμένα σημεία ανάρτησης και πρόστιμα για παραβάσεις.

