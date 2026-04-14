Πάτρα: Μπλόκο σε πολυτελή οχήματα στο λιμάνι – Σαφάρι κατασχέσεων supercars από την ΑΑΔΕ

Επιχείρηση της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό πολυτελών αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εκτεταμένα «σαφάρι» ελέγχων των τελευταίων ετών, προκαλώντας αίσθηση τόσο για την έκταση όσο και για τα ευρήματά της. Σε διάστημα λίγων ημερών, κινητές ομάδες ελέγχου της ΔΕΟΣ, μιας νέας ελεγκτικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, προχώρησαν σε δεσμεύσεις συνολικά 229 supercars με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, με αιφνιδιαστικές εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπείες και μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές με έντονη οικονομική δραστηριότητα και υψηλή επισκεψιμότητα.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των ύποπτων περιπτώσεων έπαιξαν τα στοιχεία από διόδια και τελωνεία, καθώς και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου που αξιοποίησε η ΑΑΔΕ.

Οπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές της εφημρίδας «Πελοπόννησος», αριθμός κατασχέσεων, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, πραγματοποιήθηκε και στο λιμάνι της Πάτρας, κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού αυτοκινήτων, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν περιπτώσεις με σοβαρές παρατυπίες.

Στη λίστα των δεσμευμένων οχημάτων περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο ακριβά μοντέλα της παγκόσμιας αγοράς, όπως Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi και Ferrari, με μεμονωμένες αξίες που φτάνουν ακόμη και τις 750.000 ευρώ. Ωστόσο, πίσω από τη χλιδή, οι έλεγχοι αποκάλυψαν ένα πλέγμα παραβάσεων και παρατυπιών.

Το λιμάνι της Πάτρας, φαίνεται να αποτελεί κομβικό πέρασμα για την είσοδο πολυτελών οχημάτων στη χώρα, γεγονός που το θέτει συχνά στο μικροσκόπιο των Αρχών. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν αποκαλυφθεί υποθέσεις με μη νόμιμη εισαγωγή αυτοκινήτων, ακόμα και κλεμμένων σε άλλες χώρες.

Μεταξύ των κυριότερων παραβάσεων που καταγράφηκαν συγκαταλέγονται η μη νόμιμη ταξινόμηση οχημάτων, η κυκλοφορία τους από μη δικαιούχους, η υποτιμολόγηση κατά την εισαγωγή, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με το «πόθεν έσχες» και τη φορολογική κατοικία των κατόχων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι τα οχήματα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι και τα ευρήματα που ξεπερνούν το πεδίο των φορολογικών παραβάσεων. Σε έναν από τους ελέγχους εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης μέσα σε όχημα, ενώ βρέθηκαν και αυτοκίνητα με παραποιημένους αριθμούς πλαισίου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για κλοπή ή παράνομη διακίνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη επιχείρηση από την ΑΑΔΕ. Παρόμοιες δράσεις έχουν υλοποιηθεί και στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική προσπάθεια των αρχών να αντιμετωπίσουν φαινόμενα φοροδιαφυγής και παράνομης κυκλοφορίας πολυτελών οχημάτων.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των υποθέσεων, ενώ οι Αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



