Μέριμνα έχει επιδειχθεί σε 4-5 καταφύγια τα οποία δύνανται να φιλοξενήσουν εκατοντάδες πολίτες το καθένα.

Πάτρα: «Μπλόκο» στα πολεμικά καταφύγια - Τι συνέβη
31 Δεκ. 2025 16:58
Οι αγρότες, χωρίς να το γνωρίζουν, έστησαν «μπλόκο» στα δεκάδες πολεμικά καταφύγια της Αχαΐας, τα οποία επρόκειτο να επισκεφθεί και να επιθεωρήσει πολυμελές κλιμάκιο αποτελούμενο από στελέχη 15 υπουργείων!

Η «Π» είχε αναδείξει την είδηση στις αρχές Δεκεμβρίου και είχε δοθεί έμφαση στον σκοπό της επιθεώρησης γιατί συμπίπτει με τις «σειρήνες πολέμου» που ήχησαν από τα χείλη Ευρωπαίων υπουργών Αμυνας, οι οποίοι πιθανολογούν ότι ενδέχεται η Ευρώπη να δεχθεί επίθεση από τη Ρωσία και γι’ αυτό λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των άμαχων πληθυσμών.

ΑΝΑΒΟΛΗ

Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη δυο ανώτερων αξιωματικών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και 15μελους κλιμακίου, το οποίο αποτελείτο από στελέχη άλλων υπουργείων, επρόκειτο να γίνει από τις 16 έως και τις 19 Δεκεμβρίου. Εκτιμήθηκε, ωστόσο, ότι το εμπόδιο των αγροτών θα δυσχέραινε το έργο τους και γι΄ αυτό αποφάσισαν την αναβολή της επιθεώρησης. Ειδικότερα, το πολυμελές κλιμάκιο είχε σχεδιάσει να επισκεφθεί για πρώτη φορά και καταφύγια εκτός Πατρών και θα ήταν από δύσκολη έως αδύνατη η μετακίνηση στις περιοχές της Αιγιαλείας, της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων, όπου είχαν στηθεί μπλόκα.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Ανεξάρτητα, πάντως, από την αναβολή της επιθεώρησης που θα γίνει μόλις απελευθερωθούν οι δρόμοι, προστίθενται με πυρετώδες ρυθμούς καταφύγια στη σχετική λίστα και αυτή είναι μια σαφής ένδειξη ότι έχουν ενταθεί τα προληπτικά μέτρα για μια, ο μη γένοιτο, έκτακτη ανάγκη ή πολεμική σύρραξη.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της «Π» η Υπηρεσία Παλλαϊκής Αμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης – Εκτακτων Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) για πρώτη φορά ενένταξε εσχάτως υπόγειους χώρους, ιδίως δημόσιων κτιρίων, στο Αίγιο, την Ακράτα, το Διακοφτό και τη Δυτική Αχαΐα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο μεταξύ, στέλεχος των ΠΣΕΑ εξήγησε ότι «επειδή οι μορφές του πολέμου έχουν αλλάξει και κυριαρχούν τα drones, είναι αναγκαία η επικαιροποίηση του καταλόγου των πολεμικών καταφυγίων και αντιστοίχως η διαμόρφωσή τους κατά τρόπο που να είναι ασφαλή και απρόσβλητα».

Με βάση αυτό το σκεπτικό και παρ’ ότι αναβλήθηκε η επιθεώρηση από το κλιμάκιο των 15 υπουργείων, τα τοπικά στελέχη της ΠΣΕΑ δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Εντελώς αθέατα τον τελευταίο καιρό έχουν πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες αυτοψίες και έχουν κάνει τις αναγκαίες επισημάνεις και καταγραφές, ώστε μέσω σχετικών παρεμβάσεων τα 60 «αόρατα» καταφύγια της αχαϊκής πρωτεύουσας λειτουργικά και ασφαλή.

ΤΑ «ΟΧΥΡΑ»

Ειδικότερα μέριμνα έχει επιδειχθεί σε 4-5 καταφύγια τα οποία δύνανται να φιλοξενήσουν εκατοντάδες πολίτες το καθένα. Πρόκειται για υπόγεια πολυκαταστημάτων και για τα υπόγεια ενός εκ των πολυχώρων και ενός εκ των σταδίων της Πάτρας.
Φυσικά λεπτομερείς αναφορές από τους αρμόδιους δεν γίνονται για πολύ ευαίσθητους και ευνόητους λόγους.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι λόγω του επείγοντος του πράγματος, παρ’ ότι η επιθεώρηση δεν έγινε, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας βρίσκεται σε συνεχή επαφή τον τελευταίο καιρό με τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτ Ελλάδας, της τοπικής ΕΛΑΣ και με τις Διευθύνσεις Υγιεινής, Εκπαίδευσης, ΔΥΠΑ κ.ο.κ.

