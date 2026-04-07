Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα για εμπορία κροτίδων, είχε μετατρέψει διαμέρισμα σε «πυριτιδαποθήκη» – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πάταξη της παράνομης εμπορίας βεγγαλικών και κροτίδων ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Πάτρα: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη… πυρομαχικών, συνελήφθη με πάνω 3.000 κροτίδες!

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα σε διαμέρισμα σε περιοχή της Πάτρας, το οποίο ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως αποθηκευτικό χώρο για το παράνομο εμπόρευμά του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό επικίνδυνων υλικών, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και παιδικά αθύρματα, φωτοβολίδες, συσκευή εκτόξευση, εμπορία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της εμπορίας κροτίδων και λοιπών ειδών πυροτεχνίας, πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα σε περιοχή της Πάτρας, που χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο ο κατηγορούμενος, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :

· -3.010- κροτίδες,

· -49- πυροτεχνήματα και

· -1- πιστόλι κρότου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

