Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα για εμπορία κροτίδων, είχε μετατρέψει διαμέρισμα σε «πυριτιδαποθήκη» – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ο κατηγορούμενος διατηρούσε τις κροτίδες σε οικία που χρησιμοποιούσε ως αποθήκη σε περιοχή της Πάτρας

07 Απρ. 2026 10:39
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πάταξη της παράνομης εμπορίας βεγγαλικών και κροτίδων ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Πάτρα: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη… πυρομαχικών, συνελήφθη με πάνω 3.000 κροτίδες!

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα σε διαμέρισμα σε περιοχή της Πάτρας, το οποίο ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως αποθηκευτικό χώρο για το παράνομο εμπόρευμά του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό επικίνδυνων υλικών, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και παιδικά αθύρματα, φωτοβολίδες, συσκευή εκτόξευση, εμπορία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της εμπορίας κροτίδων και λοιπών ειδών πυροτεχνίας, πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα σε περιοχή της Πάτρας, που χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο ο κατηγορούμενος, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :

·       -3.010- κροτίδες,

·       -49- πυροτεχνήματα και

·       -1- πιστόλι κρότου.

 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από βράχια κοντά σε μονή – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες
13:17 ΖΩΝΤΑΝΑ Εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια με την παρουσία Μητσοτάκη
13:14 Παναχαϊκή: Απονομή στις 19 Απριλίου, τα μπαράζ ανόδου αργότερα
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί, δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ