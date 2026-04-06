Πάτρα: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη…πυρομαχικών, συνελήφθη με πάνω 3.000 κροτίδες!

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

06 Απρ. 2026 20:31
Στην Πάτρα συνελήφθη σήμερα (6/4/2026)  30χρονος άνδρας, ο οποίος πουλούσε κροτίδες και πυροτεχνήματα.

Συγκεκριμένα συνελήφθη έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα, με  αστυνομικούς να εντοπίζουν περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα, αλλά και ένα πιστόλι κρότου.

Ακολούθως σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, όπως άλλωστε προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

