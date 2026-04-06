Πάτρα – Πλατεία Ολγας: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση – Τι απομένει για την ολοκλήρωση των έργων

Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης, γνωστή στους Πατρινούς ως πλατεία Ολγας, μπαίνει στην τελική ευθεία της ανακαίνισής της, ένα έργο που εδώ και σχεδόν δύο χρόνια λειτουργεί ως εργοτάξιο στο κέντρο της πόλης. Η ανάπλαση, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και συνοδεύει την πεζοδρόμηση της οδού Μαιζώνος, έχει προχωρήσει παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κυρίως λόγω ζητημάτων στο υπέδαφος και καθυστερημένης παράδοσης υλικών.

Οι Πατρινοί παρατηρούν πλέον ορατές αλλαγές: τμήματα της πλακόστρωσης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες του Πάσχα, ενώ το πράσινο θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες ακόμη για να φυτευθεί και να συμπληρώσει την ολοκληρωμένη εικόνα του έργου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων εκτιμούν ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουν τελειώσει οι μαρμαροστρώσεις και το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί και η φύτευση, με στόχο την πλήρη παράδοση της πλατείας στους πολίτες.

Η ανάπλαση της πλατείας περιλαμβάνει εκτενείς εργασίες αισθητικής και τεχνικής αναβάθμισης. Συγκεκριμένα, έχει προβλεφθεί η αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων –εκτός από τα μάρμαρα μπροστά από το Ηρώο με το Αγαλμα της Δόξας– και η αντικατάσταση των περιμετρικών διαδρόμων με γκρι κυβόλιθους, ενώ οι εσωτερικοί διάδρομοι θα καλυφθούν με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Παράλληλα, συντηρούνται τα υπάρχοντα παρτέρια και σιντριβάνια, συμπληρώνεται η φύτευση, εγκαθίσταται νέος αστικός εξοπλισμός και φωτισμός.

Ωστόσο, το έργο δεν εκτελείται χωρίς αντιπαραθέσεις. Η αντικατάσταση των παραδοσιακών μαρμάρινων πλακών με κυβόλιθο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν εκφράσει στην «Π» την ανησυχία τους ότι τα νέα υλικά αλλοιώνουν την ιστορική φυσιογνωμία της πλατείας και μπορεί να επιδεινώσουν το μικροκλίμα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, η κατάσταση του πρασίνου ανησυχεί, καθώς μεγάλα δέντρα έχουν ήδη υποστεί φθορές ή έχουν πέσει, χωρίς να διαφαίνεται ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανανέωση και την ασφάλειά τους. Το ζήτημα του φωτισμού αποτελεί επίσης αντικείμενο κριτικής. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι τα χαμηλά φωτιστικά είναι ευάλωτα σε βανδαλισμούς, προτείνοντας ψηλούς ιστούς φωτισμού, όπως στα Υψηλά Αλώνια, για καλύτερη ασφάλεια και ορατότητα.

Παρά τις ενστάσεις, η πλατεία Ολγας φαίνεται να προχωρά ομαλά προς την ολοκλήρωση, με στόχο να προσφέρει στους Πατρινούς ένα αναβαθμισμένο και ασφαλές αστικό περιβάλλον, που θα δέσει αρμονικά με την πεζοδρομημένη Μαιζώνος και το ευρύτερο ιστορικό κέντρο της πόλης.

